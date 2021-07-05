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Врач назвал критическую ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую ошибку многие люди допускают при измерении давления

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Артериальное давление — один из наиболее важных жизненных показателей состояния здоровья. Но многие люди при его измерении могут допускать критическую ошибку. Какую именно рассказал врач Александр Мясников.

Врач назвал критическую ошибку при измерении давления

Когда нельзя измерять артериальное давление / Фото: Depositphotos

Специалист отметил, что нельзя измерять артериальное давление после физических нагрузок, потому что оно может упасть ниже нормы как у гипертоников, так и нормотоников. Также нельзя этого делать в спешке. Перед тем, как узнать показатели давления человек должен успокоиться, чтобы его сердечный ритм пришел в норму, поэтому посидите 5-10 минут спокойно, расслабьтесь, облокотившись на спинку стула и не перекрещивая ноги (чтобы избежать сдавливания больших сосудов), потому что поза также может повлиять на показатель. 

Для того чтобы измерения были более точными, специалист советует измерить артериальное давление и на правой, и на левой руке.  

Помните, что давление может меняться на протяжение дня, поэтому людям за 40 рекомендуют регулярно следить за этим показателем, чтобы избежать проблем. Если вы заметили, что давление без причины начало повышаться, тогда стоит сходить на обследование.

Напомним, что многие люди страдают гипертонией (повышенным артериальным давлением), которая ухудшает общее самочувствие и мешает нормально жить. Но не спешите принимать лекарственные средства. Ученые из Австралии выяснили, что нормализовать давление можно с помощью обычного чеснока.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стретчинг влияет на кровеносные сосуды. Растяжка делает их более гибкими и улучшает кровоток, в результате снижается артериальное давление.


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Источник: https://news.ru/health/myasnikov-nazval-kriticheskuyu-oshibku-pri-izmerenii-davleniya/
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