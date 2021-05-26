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Помогает ли чеснок снижать давление: ответ экспертов

Австралийские исследователи заявили, что если вы страдаете гипертонией, тогда необходимо обогатить свой рацион чесноком

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди страдают гипертонией (повышенным артериальным давлением), которая ухудшает общее самочувствие и мешает нормально жить. Но не спешите принимать лекарственные средства. Ученые из Австралии выяснили, что нормализовать давление можно с помощью обычного чеснока.

Помогает ли чеснок снижать давление: ответ экспертов

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Эксперты из Университета Аделаиды, опираясь на результаты испытаний, в которых приняло участие более 550 человек с гипертонией, выяснили, что регулярное употребление чеснока способно улучшить самочувствие и снизить кровяное давление. При чем, эффект от обычного овоща точно такой же, как и при приеме антигипертензивных препаратов.

Чеснок способствует уменьшению показателей как систолического, так и диастолического артериального давления. Людям, страдающим гипертонией, его необходимо регулярно добавлять в свой рацион, чтобы снизить риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой. 

Кроме того, чеснок — это сильнейший антиоксидант, который укрепляет иммунную систему организма, замедляет процесс старения, а также предотвращает развитие серьезных заболеваний. Этот овощ богат на витамины C, B6, B1, B2, B3, B5, B9, а также кальций, фосфор, калий, железо.

Напомним, что необходимо постоянно прислушиваться к своему организму, чтобы понять, в каком состоянии он находится. Резкое либо постоянное желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на то, что в его работе где-то произошел сбой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на то, что чеснок считается природным антибиотиком и обладает массой полезных свойств, употреблять его можно далеко не всем. Кому противопоказан этот овощ, узнайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/119509-pomogaet-li-chesnok-snizhat-davlenie-rezultaty-issledovaniya.html
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