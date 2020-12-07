Чего не хватает организму, когда очень хочется чеснока

Врачи говорят, что необходимо постоянно прислушиваться к своему организму, чтобы понять, в каком состоянии он находится. Резкое либо постоянное желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на то, что в его работе где-то произошел сбой.



чеснок (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что чеснок — мощный природный антибиотик, который обладает целым рядом полезных свойств. В его составе более четырехсот полезных компонентов, которые укрепляют иммунитет, снижают "плохой" холестерин, разжижают кровь, снижают давление, восполняют дефицит витаминов и т. д.

Так, о чем нам пытается сказать организм, когда требует чеснока:

- когда в вашем рационе начинает преобладать жирная пища, то может возникнуть тяга к чесноку, потому что этот продукт улучшает пищеварение. Но если ваши пищевые привычки не изменились, а желание съесть чеснока присутствует, то возможно у вас нарушен липидный обмен;

- тяга к продукту может усилиться в период межсезонья, когда организм начинает остро ощущать нехватку определенных витаминов;

- желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на сбой в репродуктивной системе;

- во время беременности многие женщины начинают испытывать потребность в этом продукте. Дело в том, что чеснок убирает последствия окислительного стресса в организме, улучшает поглощение селена и расслабляет гладкую мускулатуру.

Но вместе с этим, стоит знать и о противопоказаниях этого продукта. Чесноком нельзя злоупотреблять при язве желудка, малокровии, гастрите, желчнокаменной болезни, проблемах с почками и печенью.

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