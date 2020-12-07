kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19224.07

ETH/USD

596.22

LTC/USD

82.76

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Чего не хватает организму, когда очень хочется чеснока
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего не хватает организму, когда очень хочется чеснока

Чеснок содержит более четырехсот полезных компонентов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Врачи говорят, что необходимо постоянно прислушиваться к своему организму, чтобы понять, в каком состоянии он находится. Резкое либо постоянное желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на то, что в его работе где-то произошел сбой.

Чего не хватает организму, когда очень хочется чеснока

чеснок (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что чеснок — мощный природный антибиотик, который обладает целым рядом полезных свойств. В его составе более четырехсот полезных компонентов, которые укрепляют иммунитет, снижают "плохой" холестерин, разжижают кровь, снижают давление, восполняют дефицит витаминов и т. д.

Так, о чем нам пытается сказать организм, когда требует чеснока:

- когда в вашем рационе начинает преобладать жирная пища, то может возникнуть тяга к чесноку, потому что этот продукт улучшает пищеварение. Но если ваши пищевые привычки не изменились, а желание съесть чеснока присутствует, то возможно у вас нарушен липидный обмен;

- тяга к продукту может усилиться в период межсезонья, когда организм начинает остро ощущать нехватку определенных витаминов;

- желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на сбой в репродуктивной системе;

- во время беременности многие женщины начинают испытывать потребность в этом продукте. Дело в том, что чеснок убирает последствия окислительного стресса в организме, улучшает поглощение селена и расслабляет гладкую мускулатуру.

Но вместе с этим, стоит знать и о противопоказаниях этого продукта. Чесноком нельзя злоупотреблять при язве желудка, малокровии, гастрите, желчнокаменной болезни, проблемах с почками и печенью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чего не хватает организму, когда хочется рыбы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zelynyjsad.info/novosti/chego-ne-hvataet-v-organizme-esli-hochetsya-chesnoka-chego-ne-hvataet-organizmu-esli#070
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ