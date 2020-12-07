Чего не хватает организму, когда очень хочется чеснока

Язык
Coinspot 07.12.2020
BTC/USD
19224.07
ETH/USD
596.22
LTC/USD
82.76
НБУ 07.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.73
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
чеснок (фото из открытых источников)
Стоит отметить, что чеснок — мощный природный антибиотик, который обладает целым рядом полезных свойств. В его составе более четырехсот полезных компонентов, которые укрепляют иммунитет, снижают "плохой" холестерин, разжижают кровь, снижают давление, восполняют дефицит витаминов и т. д.
Так, о чем нам пытается сказать организм, когда требует чеснока:
- когда в вашем рационе начинает преобладать жирная пища, то может возникнуть тяга к чесноку, потому что этот продукт улучшает пищеварение. Но если ваши пищевые привычки не изменились, а желание съесть чеснока присутствует, то возможно у вас нарушен липидный обмен;
- тяга к продукту может усилиться в период межсезонья, когда организм начинает остро ощущать нехватку определенных витаминов;
- желание съесть пару зубчиков чеснока может указывать на сбой в репродуктивной системе;
- во время беременности многие женщины начинают испытывать потребность в этом продукте. Дело в том, что чеснок убирает последствия окислительного стресса в организме, улучшает поглощение селена и расслабляет гладкую мускулатуру.
Но вместе с этим, стоит знать и о противопоказаниях этого продукта. Чесноком нельзя злоупотреблять при язве желудка, малокровии, гастрите, желчнокаменной болезни, проблемах с почками и печенью.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чего не хватает организму, когда хочется рыбы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости