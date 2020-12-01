Чего не хватает организму, когда хочется рыбы

Правильная работа организма зависит от витаминов и микроэлементов, которые мы получаем вместе с продуктами. И если у нас возникает резкое и сильное желание что-то съесть — он подает нам сигнал, к которому нужно прислушаться. Что же не хватает организму, когда хочется рыбки?

рыба | фото: Bigstock

В первую очередь, рыба — ценный питательный продукт, который необходимо периодически добавлять в свой рацион, потому что благодаря ее употреблению улучшаются как физические, так и психические показатели нашего здоровья.

И когда у нас появляется сильное желание съесть рыбу, при чем в любом виде, то организм нам пытается сказать, что испытывает дефицит:

- Йода. При его недостатке у человека снижается мозговая активность и нарушается работа щитовидной железы;

- Фосфора. Дефицит этого элемента в организме приводит к постоянной усталости, нервному истощению, боли в суставах и мышцах;

- Калия и магний. Их недостаток также проявляется в виде усталости, мышечной боли, повышенного давления и слабости.

Помимо этого, организму может не хватать витаминов А и Д в комплексе. При их дефиците у человека наблюдается ломкость ногтей, начинают хрустеть суставы и секутся волосы.

Если человеку хочется соленой рыбы, тогда возможно в организме нарушен обмен веществ и произошел "сбой" в мочеполовой системе. А вот тяга к копченой рыбки указывает на ослабленный иммунитет.

Консультант по питания Наталья Бабанова подчеркнула, что в рыбе также содержится ртуть, поэтому ее не стоит употреблять в большом количестве. И в целом стоит отказаться от употребления королевской скумбрии, марлина и большеглазого тунца.

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