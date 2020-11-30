О чем говорит сильная тяга к шоколаду: объясняет иммунолог

Когда организму не хватает каких-то витаминов или питательных веществ он подает нам сигналы, например, у человека появляется сильное желание съесть определенный продукт. Врач-иммунолог Анатолий Бала рассказал, на что может указывать сильная тяга к шоколаду.

шоколад | Фото: depositphotos.com

Специалист отметил, что чаще всего потребность в шоколаде у человека возникает из-за пищевой привычки. Есть люди, которые не могут без кофе или чая, а есть те, кто не может удержаться от употребления сладостей, в частности шоколада. Это своего рода зависимость.

Также тяга к шоколаду может указывать на то, что организму не хватает веществ, которые влияют на выработку серотонина. Когда вы напряжены или расстроены хочется побаловать себя чем-то вкусным, ведь шоколад — отличным антидепрессант, поднимающий настроение.

Кроме того, желание съесть шоколад может возникнуть, когда человек сосредоточен на какой-то важной работе и его мозг требует дополнительной энергетической подпитки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли шоколад негативно повлиять на усвоение кальция организмом.

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