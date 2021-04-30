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Нутрициолог назвала основные причины пониженного давления

Нутрициолог Александра Петина рассказала о двух основных причинах, которые могут спровоцировать пониженное давление

30 апреля 2021, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Гипотония (пониженное давление) встречается реже, чем гипертония, но приносит не меньше проблем. На своей странице в Instagram нутрициолог Александра Петина рассказала, в чем может быть причина пониженного давления.

Нутрициолог назвала основные причины пониженного давления

Почему падает давление / фото: pxHere/Indicator.Ru

За словами специалиста, пониженное давление провоцирует общую слабость, головные боли и хроническую усталость и одной из причин такого состояния может быть истощение надпочечников. В здоровом состоянии надпочечники, вырабатывают необходимое количество альдостерона, который задерживает ионы натрия, выводит ионы калия и повышает, нормализует давление. А при истощении процесс нарушается, поэтому давление падает. На истощение надпочечников могут также указывать такие симптомы: аутоиммунные заболевания, панические атаки, частые головокружения, тахикардия, отсутствие менструации.

Второй причиной пониженного давления может быть гипотиреоз -  снижение функции щитовидной железы. Такая проблема приводит к замедлению метаболизма, ведет к "замиранию" организма и снижает давление. Признаки гипотиреоза: усталость, сонливость, запоры, сухость кожи, нарушения менструального цикла и другие. 

При обнаружении у себя подобных признаков, эксперт советует обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы минимизировать любые осложнения. 

Напомним, что исследователь Энн Кивимяки назвала сок, который необходимо добавить в свой рацион гипертоникам, потому что он снижает давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что уровень артериального давления серьезно влияет на самочувствие человека. На протяжение дня он может меняться, но резкие скачки давления указывают на наличие какой-то проблемы со здоровьем. Врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как можно быстро снизить артериальное давление.


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