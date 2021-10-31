logo

BTC/USD

60301.96

ETH/USD

4197.90

LTC/USD

188.39

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание От каких продуктов нужно отказаться при проблемах с почками
commentss НОВОСТИ Все новости

От каких продуктов нужно отказаться при проблемах с почками

Эксперты рассказали, какие продукты нужно исключить из рациона, если у вас проблемы с почками

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Почки – исключительно важный для благополучной жизни орган, выполняющий множество функций, в частности фильтрацию крови и выработку гормонов. И на работу этого органа могут влиять различные факторы, в том числе неправильное питание.

От каких продуктов нужно отказаться при проблемах с почками

Какие продукты нельзя при проблемах с почками (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что про сбой в работе почек могут сигнализировать следующие симптомы: частое мочеиспускание, неприятный запах изо рта, темные круги под глазами, утрення головная боль, а также сухость кожи и зуд.

Людям с заболеванием почек, следует пересмотреть свой рацион и исключить из него продукты, которые повышают кислотность в организме, тем самым повреждая орган еще больше. В этот список входит: авокадо, консервы, цельнозерновой хлеб, бананы, молочные продукты, апельсины, обработанное мясо, оливки, соления, абрикосы, помидоры, финики, шпинат, чипсы, сухарики, а также сладкие газированные напитки.

Эксперты отмечают, что эти продукты при регулярном употреблении могут привести к повреждениям хрупких каналов в почках, где образуется моча. В свою очередь орган пытается защититься и начинает активно производить аммиак, большие дозы которого могут оказать токсическое воздействие.  Чтобы этого не произошло, необходимо следить за своим питанием. 

Напомним, многие факторы влияют на здоровье почек, например, наследственность, недостаток витаминов, а также питание. Врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, почему некоторые супы могут привести к образованию камней в почках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие тревожные признаки указывают на то, что необходимо проверить здоровье почек.

Читайте также, какие вещи "убивают" почки.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.healthline.com/nutrition/foods-to-avoid-with-kidney-disease#1.-Dark-colored-soda
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!