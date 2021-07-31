logo
Русский Українська

BTC/USD

41201.63

ETH/USD

2441.63

LTC/USD

142.51

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи рассказали, какие супы могут вызвать камни в почках
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи рассказали, какие супы могут вызвать камни в почках

Врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, чем грозит чрезмерная любовь к наваристым рыбным или мясным супам

сегодня, 20:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие факторы влияют на здоровье почек, например, наследственность, недостаток витаминов, а также питание. Врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, почему некоторые супы могут привести к образованию камней в почках.

Врачи рассказали, какие супы могут вызвать камни в почках

Какие супы могут быть опасны для здоровья / Фото: vsegdavkusno.

Специалист отметила, что следует ограничить в рационе слишком наваристые рыбные и мясные бульоны, потому что они вредят здоровью. В их составе содержится большое количество пуринов — органических соединений, которые приводят к образованию камней в почках. 

Кроме того, спровоцировать их появление может вызвать и неконтролируемое поедание другой пищи. Речь идет о колбасах и сосисках, а также шпинате и щавеле. Медик объяснила это тем, что для почек вредны соль щавелевой кислоты, глутамат натрия и всевозможные усилители вкуса.

А для того, чтобы снизить риск камнеобразования, медики рекомендуют употреблять чай, кофе и клюквенный сок. Также нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя много свежих овощей, рыбы, оливкового масла, морепродуктов.

Напомним, что исследователи отнесли куриный суп с лапшой в список продуктов, которые могут навредить пищеварению. Блюдо негативно сказывается на работе пищеварительной системы, потому что нарушает баланс микрофлоры кишечника из-за высокого содержания натрия. А при повышенном потреблении соли риск ожирения возрастает на 25%. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нутрициолог Ольга Деккер посоветовала почаще обогащать свой рацион чечевичным супом, потому что в нем много животного белка. А еще чечевица входит в список суперфудов, потому что содержит в составе много витаминов, минералов и натуральных антиоксидантов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nation-news.ru/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ