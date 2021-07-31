Врачи рассказали, какие супы могут вызвать камни в почках

Многие факторы влияют на здоровье почек, например, наследственность, недостаток витаминов, а также питание. Врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, почему некоторые супы могут привести к образованию камней в почках.

Какие супы могут быть опасны для здоровья / Фото: vsegdavkusno.

Специалист отметила, что следует ограничить в рационе слишком наваристые рыбные и мясные бульоны, потому что они вредят здоровью. В их составе содержится большое количество пуринов — органических соединений, которые приводят к образованию камней в почках.

Кроме того, спровоцировать их появление может вызвать и неконтролируемое поедание другой пищи. Речь идет о колбасах и сосисках, а также шпинате и щавеле. Медик объяснила это тем, что для почек вредны соль щавелевой кислоты, глутамат натрия и всевозможные усилители вкуса.

А для того, чтобы снизить риск камнеобразования, медики рекомендуют употреблять чай, кофе и клюквенный сок. Также нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя много свежих овощей, рыбы, оливкового масла, морепродуктов.

Напомним, что исследователи отнесли куриный суп с лапшой в список продуктов, которые могут навредить пищеварению. Блюдо негативно сказывается на работе пищеварительной системы, потому что нарушает баланс микрофлоры кишечника из-за высокого содержания натрия. А при повышенном потреблении соли риск ожирения возрастает на 25%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нутрициолог Ольга Деккер посоветовала почаще обогащать свой рацион чечевичным супом, потому что в нем много животного белка. А еще чечевица входит в список суперфудов, потому что содержит в составе много витаминов, минералов и натуральных антиоксидантов.

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