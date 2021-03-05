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Главная Новости Здоровье диета и питание Нутрициолог назвала самый полезный суп для здоровья
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Нутрициолог назвала самый полезный суп для здоровья

В этом супе много белков и витаминов

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Хотя бы 1-2 раза в неделю в вашем рационе должны присутствовать супы, потому что они улучшают пищеварение, стимулируют обмен веществ и надолго оставляют ощущение сытости. Врач-нутрициолог Ольга Деккер рассказала, какой суп считается одним из самых полезных.

Нутрициолог назвала самый полезный суп для здоровья

Какой суп самый полезный для здоровья / фото: eda

Специалист отметила, что первые блюда должны содержать минимум простых углеводов и обладать хорошим белковым и аминокислотным составом. По словам нутрициолога, в рацион почаще стоит добавлять чечевичный суп, обогащая его животным белком, например, мясом. Можно даже копченным, если оно натуральное, без различных вредных добавок.

Стоит отметить, что чечевица входит в список суперфудов, потому что содержит в своем составе много витаминов, минералов и натуральных антиоксидантов. Высокое содержание клетчатки и низкий гликемический индекс делает ее допустимой в питании диабетиков. Кроме того, чечевичный суп укрепляет иммунную систему, помогает нормализовать давление и подпитывает организм энергией.

На втором месте по полезности оказался овощной суп на мясном бульоне. Для его приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, например, стручковую фасоль, кабачки, корень сельдерея. А еще вместо мяса в суп можно добавить рыбу. 

Напомним, врач-гастроэнтеролог Нурия Диановая отметила, что супы-пюре очень полезны для здоровья, но есть группа людей, которым они противопоказаны. Кому именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употреблять только одни супы каждый день, эксперты не рекомендуют, ведь это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.


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Источник: https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/202132057-SfWUm.html
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