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Диетолог объяснила, кому нельзя есть супы-пюре

Суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду

26 февраля 2021, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Супы-пюре пользуются большой популярностью, потому что они очень вкусные, нежные и питательные. Но по словам гастроэнтеролога Нурии Диановой, такие блюда полезны не всем. Кому в рационе их стоит ограничить?

Диетолог объяснила, кому нельзя есть супы-пюре

кому и почему нельзя есть супы-пюре / Depositphotos / filirochka

Специалист отметила, что супы-пюре очень полезны, их часто добавляют в диетическое меню потому что они готовятся из овощей, круп, мяса птицы или рыбы. С их помощью можно разнообразить рацион и улучшить работу пищеварительной системы.

Диетолог рассказала, что такие блюда быстро насыщают и повышают усвояемость пищи. Они являются отличной альтернативой полноценному обеду, потому что содержат белки, клетчатку и углеводы. Особенно супы-пюре нужно есть тем, кто болеет, в том числе и пациентам с коронавирусной инфекцией, потому что они смягчают нагрузку на пищеварительную систему.

Для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, пюрерирование – отличный "щадящий" вариант, который защитит от различных воспалений, потому что кусковая пища может вызывать нарушения.

Но также врач подчеркнула, что супы-пюре можно употреблять не всем. Ограничить такие блюда в рационе необходимо людям, страдающим сахарным диабетом. По словам специалиста, слишком переработанная пища имеет высокий гликемический индекс, а значит быстрее повышает уровень глюкозы в крови. А при сахарном диабете важен стабильный уровень глюкозы, без резких перепадов. 

Напомним, эксперты рассказали, что будет с организмом, если употреблять только одни супы каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Ирина Торопыгина рассказала, какой суп представляет опасность для здоровья.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210225/sup-1598810025.html
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