kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11842.74

ETH/USD

462.09

LTC/USD

63.18

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для организма
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для организма

Этот суп содержит много насыщенных жиров

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Первые блюда - незаменимый элемент обеденного стола. Все из детства знают, что супы очень полезны для организма, потому что ускоряют обмен веществ, насыщают витаминами и улучшают пищеварение. Однако, не все первые блюда обладают такими свойствами. Диетолог Ирина Торопыгина изданию E1 рассказала, какой суп представляет опасность для здоровья.

Специалист отметила, что в рационе следует ограничить солянку, потому что это блюдо содержит много переработанного мяса. В состав солянки входят копчености, солености, различные колбаски, сосиски и острые приправы. Эти продукты насыщают организм насыщенными жирами, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому от солянки, в первую очередь, стоит отказаться людям с сердечными заболеваниями.

Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для организма

солянка | delo-vcusa

Еще врач отметила, что это блюдо может способствовать развитию атеросклероза (заболевание, при котором холестерин откладывается в стенке сосуда, - прим. авт.). Также солянка противопоказана людям, с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный и сытный суп-пюре из сладких перцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!