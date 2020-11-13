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Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи рассказали, что будет с желудком, если есть одни супы
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи рассказали, что будет с желудком, если есть одни супы

Безусловно, в супе очень много витаминов и полезных веществ

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Рацион питания сложно представить без первых блюд, ведь супы улучшают обмен веществ, стимулируют кровообращение и обладают массой других полезных функций. Но, что будет с организмом, если употреблять только одни супы каждый день?

Врачи рассказали, что будет с желудком, если есть одни супы

фото из открытых источников

Пожалуй, каждый помнит из детства, что суп — одно из самых важных блюд на столе, потому что насыщает организм витаминами и полезными веществами, тем самым улучшая работу пищеварительной системы. Супам даже приписывают лечебные свойства.

Но, употреблять только одни супы каждый день, эксперты не рекомендуют, ведь это может привести к серьезным проблемам. В первую очередь, наш желудок и кишечник расслабятся, ведь на переваривание пищи они будут тратить минимум времени, а это отразится и на работе всей пищеварительной системы, от которой зависит здоровье и других органов.  

Также начнутся проблемы с жевательными мышцами и зубами, ведь их здоровье поддерживается твердой пищей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой суп считается самым вредным для здоровья, потому что может повысить уровень "плохого" холестерина.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/healthylife/45156193-chto-budet-s-zheludkom-esli-est-tolko-supy/?updated
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