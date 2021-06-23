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Почему суп внесли в список вредных для пищеварения продуктов

Исследователи отнесли куриный суп с лапшой в список продуктов, которые могут навредить пищеварению

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на проблемы с пищеварением, которые возникают в результате неправильного питания и могут привести к лишним килограммам и различным заболеваниям. Чтобы этого не допустить, в рационе следует ограничить определенные продукты, и куриный суп с лапшой оказался в их числе.

Почему суп внесли в список вредных для пищеварения продуктов

Как суп может навредить пищеварению (фото из открытых источников)

Исследователи заявили, что это блюдо негативно сказывается на работе пищеварительной системы, потому что нарушает баланс микрофлоры кишечника из-за высокого содержания натрия. А при повышенном потреблении соли риск ожирения возрастает на 25%. 

Среди других продуктов, которые следует ограничить в рационе, оказались сладкие хлопья. В их составе много сахара и различных добавок, которые вредят пищеварению еще больше, чем соль. Также эксперты рекомендуют отказаться от ароматизированных йогуртов, потому что они содержат пищевые добавки, красители различные усилители вкуса, превращаясь в "сахарную бомбу" для организма. Лучше вместо таких йогуртов употреблять кефир с низким процентом жирности, тогда пользы будет больше. 

Кроме того, в список вредных для пищеварения продуктов попали разные виды жирного мяса, в частности полуфабрикаты, которые содержат много соли и других добавок, способных навредить всему организму, нарушив баланс микрофлоры. 

Напомним, врач-диетолог Ольга Деккер рассказала, что чечевичный суп считается одним из самых полезных для здоровья и объяснила почему. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употреблять только одни супы каждый день, эксперты не рекомендуют, ведь это может привести к серьезным проблемам. В первую очередь, расслабится наш желудок и кишечник.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/120882-sup-okazalsya-sredi-vredyaschih-pischevareniyu-produktov.html
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