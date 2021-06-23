Почему суп внесли в список вредных для пищеварения продуктов

Многие люди жалуются на проблемы с пищеварением, которые возникают в результате неправильного питания и могут привести к лишним килограммам и различным заболеваниям. Чтобы этого не допустить, в рационе следует ограничить определенные продукты, и куриный суп с лапшой оказался в их числе.

Как суп может навредить пищеварению (фото из открытых источников)

Исследователи заявили, что это блюдо негативно сказывается на работе пищеварительной системы, потому что нарушает баланс микрофлоры кишечника из-за высокого содержания натрия. А при повышенном потреблении соли риск ожирения возрастает на 25%.

Среди других продуктов, которые следует ограничить в рационе, оказались сладкие хлопья. В их составе много сахара и различных добавок, которые вредят пищеварению еще больше, чем соль. Также эксперты рекомендуют отказаться от ароматизированных йогуртов, потому что они содержат пищевые добавки, красители различные усилители вкуса, превращаясь в "сахарную бомбу" для организма. Лучше вместо таких йогуртов употреблять кефир с низким процентом жирности, тогда пользы будет больше.

Кроме того, в список вредных для пищеварения продуктов попали разные виды жирного мяса, в частности полуфабрикаты, которые содержат много соли и других добавок, способных навредить всему организму, нарушив баланс микрофлоры.

Напомним, врач-диетолог Ольга Деккер рассказала, что чечевичный суп считается одним из самых полезных для здоровья и объяснила почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употреблять только одни супы каждый день, эксперты не рекомендуют, ведь это может привести к серьезным проблемам. В первую очередь, расслабится наш желудок и кишечник.

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