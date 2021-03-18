Врач назвала три вещества, которые «убивают» почки

Рацион должен быть разнообразным и правильно сбалансированным, но есть продукты, которыми злоупотреблять не стоит, потому что они могут навредить работе почек. Врач-нефролог Татьяна Панкратенко рассказала, избытка каких веществ в организме нужно оберегаться.

что убивает почки (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в первую очередь, нужно следить за количеством соли в рационе. Взрослому человеку в день достаточно употреблять не более 2-х граммов соли (меньше половины чайной ложки), но норма составляет — 5 граммов. Если пренебрегать этой дозировкой, а люди так часто делают, тогда могут возникнуть скачки давления и проблемы с почками. Так что откажитесь от полуфабрикатов, фаст-фуда и других продуктов, в составе которых много соли.

Вторым веществом, которое "убивает" почки являются фосфаты. Это химические соединения различных металлов и фосфорной кислоты, но в умеренном количестве они не вредят организму, более того, они нужны для обмена. Однако, в сладкой газировке, колбасных изделиях, консервах и прочих продуктах много фосфатов, поэтому их употребление серьезно бьет по почках.

Третьим веществом, за словами нефролога, является белок. Этот компонент очень важен для организма, поэтому отказываться от мяса, творога, рыбы, яиц и других продуктов не стоит, но употреблять их регулярно на протяжение всего дня также не рекомендуется. Врач отметила, что если на завтрак, обед и ужин съедать по бифштексу, то избыток белка будет плохо отражаться на функционировании почек. В день взрослому человеку достаточно от 0,8 до 1 г белка на килограмм веса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила помогут избежать проблем с почками.

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