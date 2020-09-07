Шесть правил, чтобы избежать проблем с почками

Почки являются биологическим фильтром нашего организма, поэтому их нужно беречь. А улучшить работу этого органа можно с помощью нескольких простых правил, передает медицинский журнал Scince Daily. Австралийский ученый Джеймон Келли рассказал, на что стоит обратить внимание.

Группа ученых из Швеции и Австралии провела исследование, участие в котором взяли более 2,5 млн человек из разных стран мира. С их помощью, они определили, какие изменения в образе жизни помогают предотвратить проблемы с почками и в целом улучшить состояние здоровья. Эксперты выделили шесть основных рекомендаций:

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- рацион питания с большим количеством свежих овощей;

- высокое потребление калия;

- регулярная физическая активность;

- ограничение алкогольных напитков;

- меньшее потребление соли и отказ от курения.

Результаты исследования показали, что, соблюдая эти правила, люди могут на 15-22% снизить риск хронического заболевания почек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что ваши почки плохо работают.

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