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Пять признаков того, что ваши почки плохо работают

Нарушения в работе почек могут возникнуть из-за разных причин

сегодня, 16:55 comments532
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять признаков того, что ваши почки плохо работают

kitzcorner | Getty Images/iStockphoto

Пожалуй, все знают о том, что печень - природный фильтр нашего организма, а значит один из самых важных органов. Главнейшими ее функциями является обезвреживание токсинов и ядов, а также участие в продукции гормонов. Издание Adme рассказало, какие признаки указывают на то, что работа печени может быть нарушена.

Неприятный запах изо рта и металлический привкус

Организм, переполненный токсинами, может сигнализировать о проблеме с помощью непривычного металлического привкуса и неприятного запах изо рта. Дело в том, что вредные вещества накапливаются в крови и меняют вкус пищи, а значит почки не справляются со своей работой. 

Сбивчивое дыхание

Проблемы с почками и одышка могут быть связаны и обусловлены двумя факторами. Во-первых, лишняя жидкость в организме попадает в легкие, когда почки плохо работают. Во-вторых, анемия лишает тело кислорода, это приводит к сбивчивому дыханию.

Отек лодыжек и рук

Частая отечность указывает на "сбой" в работе почек, так как они не выводят лишнюю жидкость из организма. Стоит пересмотреть свой рацион и исключить потребление соли, а также обратиться за консультацией к врачу. 

Боль в спине

Некоторые заболевания почек могут вызывать болевые ощущения в спине или области бедер. Если это почечная недостаточность, тогда появятся и другие симптомы: тошнота, высокая температура, частое мочеиспускание. 

Изменение цвета мочи

Определить, работают ли ваши почки нормально, можно и по цвету мочи. Если она изменила свой вид и запах, значит есть какая-то проблема. Обратитесь к врачу и сдайте анализы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут навредить почкам. 


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