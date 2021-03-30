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Пять тревожных признаков того, что пора проверить почки

Заболевание почек может сначала протекать бессимптомно

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Почки — жизненно важный человеческий орган, главной функцией которого является очищение крови от токсинов и бактерий. Поэтому, нужно тщательно следить за его здоровьем и обращать внимание на "тревожные" звоночки организма.

Пять тревожных признаков того, что пора проверить почки

Какие признаки указывают на проблемы с почками (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что 50% людей с заболеваниями почек узнают о своем недуге уже в больнице, потому что они могут протекать на ранних стадиях бессимптомно. Но все же есть симптомы, которые могут сигнализировать о том, что с почками не все в порядке.

Скачки давления

Повышенное давление, которое не снижается после приема гипотензивных препаратов, может указывать на сбой в работе почек, потому что этот орган вместе с надпочечниками через определенные гормоны "управляет"" давлением. Если нарушается их работа, может развиться гипертония.

Тянет поясницу

Тянущие, тупые боли в пояснице также могут сигнализировать о заболевании почек. Если помимо этого, у вас рези в момент мочеиспускания или боль, которая возникает в вертикальном положении и исчезает в положении лежа, — стоит обратиться к врачу.

Повышенная температура

При пиелонефрите (заболевании почек воспалительного характера), как правило, повышается температура тела, особенно при острой форме. Но еще он сопровождается проблемами с мочеиспусканием и ознобом.  

Появилась одышка

Нехватка воздуха также может свидетельствовать о проблемах с почками. Одышка при почечной недостаточности связана с анемией и недостаточной транспортировкой кислорода к органам.

Нарушения мочеиспускания

Болезненные мочеиспускания трудно не заметить, и это самые очевидные симптомы нарушений нормальной работы почек. Но нужно обращать внимание и на изменения типа мочеиспускания, и на цвет мочи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три вещества "убивают" почки.


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/313192-7-priznakov-togo-chto-pora-proverit-pochki/
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