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Назван способ похудения без диет и отказа от любимых продуктов

Британская телеведущая и актриса Надя Савалия рассказала о способе, с помощью которого можно быстро сбросить вес

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите сбросить лишние килограммы, но не изнурять свой организм жесткими диетами и отказом от любимых продуктов, британская телеведущая Надя Савалия поделилась своим способом, передает издание Daily Express.

Назван способ похудения без диет и отказа от любимых продуктов

Интервальное голодание (фото из открытых источников)

Женщина рассказала, что в свое время попробовала множество диет, но они не давали никакого устойчивого результата, потому что вес возвращался. Более того, телеведущей не нравилось, что диеты ограничивают употребление ряда ее любимых продуктов.

Но несколько лет назад Надя Савалия открыла для себя интервальное голодание по системе 16/8, согласно которой есть разрешается в течение восьми часов в день, а в отставшие 16 — воздерживаться от приема пищи.  По словам телеведущей, это ее любимый способ избавления от "лишнего", потому что он разрешает ей употреблять любимые продукты, хоть и в умеренных количествах. А еще не приходиться при этом подсчитывать калории.

Также британская знаменитость добавила, что этот способ похудения не является мучительным, просто нужно правильно и основательно подходить к приемам пищи и давать организму время для сжигания жира.

Напомним, эксперты рассказали, что с помощью авокадо можно сбросить пару лишних килограмм: готовим вкусный напиток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите привести фигуру в порядок, но без изнурительных диет и тренажерного зала, попробуйте изменить рацион, добавив в него несколько необычных сочетаний продуктов.

Читай также, что новый летний сезон уже не за горами.  И если вы не слишком стремитесь похудеть благодаря занятиям спортом, есть несколько других ценных советов для контроля веса.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/diets/1565577/weight-loss-nadia-sawalha-diet-healthy-intermittent-fasting-pictures
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