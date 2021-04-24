Как похудеть без занятий спортом: несколько полезных советов

Новый летний сезон уже не за горами. Разумеется, из-за коронавирусной пандемии планы на отпуск придется пересмотреть, но это не повод забить на внешний вид. Если вы не слишком стремитесь похудеть благодаря занятиям спортом, есть несколько других ценных советов для контроля веса, пишет The Times of India.



Сбросить вес помогут не только занятия спортом. Фото: Pinterest

1. Контролируйте свою порцию

Очень часто к накоплению лишнего веса приводит неправильная организация питания. Зачастую мы накладываем себе еды "до краев" тарелки, хотя желудок сразу и не способен столько уместить. Ограничьте свою порцию, помните о правиле "пяти ложек". Лучше кушать чаще, но небольшими порциями.

2. Не переедайте

Взаимосвязанный с первым пунктом. Разумеется, голод может застать нас в любой момент. И если найдется возможность, то мы начнем его максимально заедать. Не забывайте контролировать количество съеденного. Если же совсем сложно, удержаться, то замените огромную порцию чего-то на стакан воды или горсть сухофруктов (свежих ягод).

3. Перейдите на продукты, богатые клетчаткой

Такая еда способствует улучшению усвоения пищи нашим желудочно-кишечным трактом. Также продукты с высоким содержанием клетчатки дольше удерживают нас в состоянии сытости.

4. Пейте много воды

Употребление жидкости всегда является одним из опорных столбов похудения. Следует поддерживать гидратацию собственного организма. Достаточное насыщение водой обеспечит вам заряд бодрости и энергичности на продолжительное время.

5. Добавьте больше белка в рацион

Многие верят, что для похудения следует максимально сократить употребление углеводов, жиров и белков. Однако организму все равно нужны все эти питательные вещества. Богатая белками еда придаст вам больше энергии, что поможет сжечь лишние калории.

6. Организуйте себе нормальный сон

Ученые уже давно доказали прямую связь потери веса с нормализацией графика сна. Если мы спим достаточное количество время, организм правильно регулирует гормоны стрессу. Если же нет — эти самые гормоны начнут вызывать у нас постоянное чувство голода и жажды. К тому же, при постоянном недосыпе организм начинает "копить жир", дабы брать откуда-то дополнительные силы.

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