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Какие орехи можно есть при похудении и в каком количестве

Эксперты рассказали, какие орехи можно есть во время диеты и в каком количестве

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Орехи – это не только вкуснейшее лакомство, но еще и очень полезный продукт. В их составе много витаминов, микроэлементов и антиоксидантных веществ, поэтому они должны присутствовать в рационе. Но, что делать, если вы сели на диету? Какие орехи можно при похудении и в каком количестве?

Какие орехи можно есть при похудении и в каком количестве

Можно ли есть орехи при похудении (фото из открытых источников)

Всем известно, что орехи обладают высокой калорийностью и могут конкурировать с любимым десертом или шоколадным пирожным. Но это не значит, что от орехов нужно отказаться, если вы следите за фигурой. Эксперты говорят, что просто все должно быть в меру. Исследования показывают, что люди, употребляющие в пищу орехи 1-2 раза в неделю избавляются от лишнего веса на 50% быстрее, чем те, кто от них полностью отказался. 

Если вы хотите быстро похудеть и не перегружать организм лишними калориями, включите в свой рацион следующие виды орехов:

- Грецкие. В их составе много белка и клетчатки, которые являются основными "врагами" неконтролируемого аппетита и жировых запасов. Эксперты советуют употреблять в день не более 35 г.

- Миндаль. Он богат на белки, углеводы, омега-3, фтор, калий, йод и другие минералы. В течение дня допускается съедать не больше 25-30 г миндаля.

- Фундук. В орехе содержится около 25 необходимых человеку аминокислот и больше 75% требуемых жиров. Количество съеденного фундука в сутки для тех, кто следит за весом, не должно превышать 28 г. 

- Фисташки.  Эти орешки позволяют сохранять бодрость и дополнительно подпитывают энергией. Фисташки являются самыми низкокалорийными орехами, в 30 фисташках находится всего около порядка 100 калорий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех оказался эффективным средством от 10 недугов.


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Источник: https://temapenza.ru/poxudenie/kakie-i-v-kakom-kolichestve-orexi-mozhno-est-pri-poxudenii/
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