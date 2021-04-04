Утренние привычки, которые помогут вам похудеть

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Светлана Шкурупий
Похудение – процесс сложный, требующий терпения и силы воли. Но для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, необязательно отказываться от привычного образа жизни или соблюдать жесткую диету. Эксперты назвали несколько утренних привычек, которые помогут вам вернуться в форму.
Какие утренние привычки помогают похудеть (фото из открытых источников)
Завтрак должен быть с повышенным содержанием белка
В первую очередь, не пропускайте завтраки. Утренний прием пищи должен быть сытным, чтобы вы получили заряд бодрости и энергии. А для этого обогатите его белком, который способствует снижению веса за счет понижения уровня грелина — пептидного гормона. Итак, яйца, орехи, творог, семена чиа и греческий йогурт — отличный вариант завтрака.
Пейте больше воды
Не забывайте контролировать свой водный баланс. Даже если вам кажется, что вы пьете достаточно воды, все равно увеличьте количество — и пейте больше. Если выпить стакан или два до завтрака, то процесс похудения будет запущен из самого утра. Вода снижает аппетит и увеличивает количество сжигаемых калорий. Согласно одному из исследований, 500 мл воды уменьшают потребление калорий за завтраком на 13%.
Начните взвешиваться
Каждое утро вставайте на весы — такая привычка поможет вам увеличить самоконтроль и свою мотивацию. А в случае положительного результата будет вызывать желание быстрее двигаться к своей цели.
Заведите дневник питания
Если не можете вспомнить, что ели за день или вам кажется, что помните все — дневник питания откроет вам глаза. Учитывайте все, что было съедено — и обязательно узнаете о себе и своем режиме питания много нового, а желание съесть что-то лишнее отпадет, само собой.
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