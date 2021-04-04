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Главная Новости Здоровье диета и питание Утренние привычки, которые помогут вам похудеть
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Утренние привычки, которые помогут вам похудеть

Утренние привычки задают тонус всему организму

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Похудение – процесс сложный, требующий терпения и силы воли. Но для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, необязательно отказываться от привычного образа жизни или соблюдать жесткую диету. Эксперты назвали несколько утренних привычек, которые помогут вам вернуться в форму.

Утренние привычки, которые помогут вам похудеть

Какие утренние привычки помогают похудеть (фото из открытых источников)

Завтрак должен быть с повышенным содержанием белка

В первую очередь, не пропускайте завтраки. Утренний прием пищи должен быть сытным, чтобы вы получили заряд бодрости и энергии. А для этого обогатите его белком, который способствует снижению веса за счет понижения уровня грелина — пептидного гормона. Итак, яйца, орехи, творог, семена чиа и греческий йогурт — отличный вариант завтрака. 

Пейте больше воды

Не забывайте контролировать свой водный баланс. Даже если вам кажется, что вы пьете достаточно воды, все равно увеличьте количество — и пейте больше. Если выпить стакан или два до завтрака, то процесс похудения будет запущен из самого утра. Вода снижает аппетит и увеличивает количество сжигаемых калорий. Согласно одному из исследований, 500 мл воды уменьшают потребление калорий за завтраком на 13%. 

Начните взвешиваться

Каждое утро вставайте на весы — такая привычка поможет вам увеличить самоконтроль и свою мотивацию. А в случае положительного результата будет вызывать желание быстрее двигаться к своей цели. 

Заведите дневник питания

Если не можете вспомнить, что ели за день или вам кажется, что помните все — дневник питания откроет вам глаза. Учитывайте все, что было съедено — и обязательно узнаете о себе и своем режиме питания много нового, а желание съесть что-то лишнее отпадет, само собой. 

Напомним, врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы привести тело в порядок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, влияет ли кофе на похудение.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/utrennie-privychki-kotorye-pomogut-pohudet-bez-osobyh-usiliy/
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