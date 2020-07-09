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Влияет ли кофе на похудение: ответ диетолога

В зернах кофе содержится несколько активных веществ

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Влияет ли кофе на похудение: ответ диетолога

Антон Новодережкин/ТАСС

О пользе и вреде кофе написано немало. Некоторые люди считают, что с помощью этого напитка можно подкорректировать фигуру, сбросив несколько килограмм. Но так ли это? На своей странице в Instagram врач-диетолог Виктория Кляуз рассказала, как кофе влияет на процесс похудения.

Специалист отметила, что в составе кофе есть несколько активных веществ,  среди которых основным является кофеин. Именно он стимулирует в организме выработку гормонов дофамина (дарит ясность ума и бодрость) и норадреналина (расщепляет жиры). Но кофеин не создает дефицит калорий, поэтому без соблюдения нужного питания никакого похудения не случиться. А эффект "сжигания жира" будет более выражен у людей с нормальным весом, а не у тех, кто страдает ожирением. 

Врач рассказала, что со временем развивается привыкание к напитку, и для достижения эффекта похудения нужна будет доза                побольше. Но чем она больше, тем ярче проявляются побочные действия (сердцебиение, бессонница, тремор рук, тошнота).

Виктория Кляуз подчеркнула, что кофеин содержится и в зеленом чае, так что можно заменить одну чашку бодрящего напитка на три чашки зеленого чая, и вы получите то же  количество кофеина, только вреда здоровью будет намного меньше. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему летом надо пить меньше кофе.


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