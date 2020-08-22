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Какие продукты исключить из рациона, чтобы похудеть

Эти продукты желательно вовсе ограничить в рационе

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В погоне за стройной фигурой многие женщины изнуряют себя жесткими диетами, не задумываясь о последствиях. Конечно же, питание играет важную роль в похудении, но не стоит ограничивать себя во всем. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы привести тело в порядок.

Специалист отметила, что в первую очередь, стоит отказаться от фастфуда. В нем огромное количество жира, а это фактически пищевой мусор. Если положить в гамбургер листик салата - это не станет полезным питанием.

Какие продукты исключить из рациона, чтобы похудеть

Также стоит отказаться от сахара, алкогольных напитков, меда (содержит много фруктозы) и трансжиров (колбас, сарделек, маргарина, мороженого). 

Врач отметила, что жирное мясо в меню лучше заменить диетическим: курицей, индейкой или кроликом. А майонез и сметану в заправке в салатах заменить на оливковое или льняное масло. Еще стоит ограничить количество очень сладких фруктов и ягод (виноград, арбуз и т.д.), в них высокий гликемический индекс.

Добавьте в рацион побольше зелени (салатные листья, рукколу, укроп, кинзу), а также любой вид капусты (но лучше всех сжигает жир именно брокколи). 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пить для похудения и очищения организма.


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