Какие необычные сочетания продуктов помогут похудеть

Если хотите привести фигуру в порядок, но без изнурительных диет и тренажерного зала, попробуйте изменить рацион, добавив в него несколько необычных сочетаний продуктов.

Названы необычные сочетания продуктов / Фото: Unsplash

Лимон и кофе

Многие люди пьют кофе с лимоном, такое сочетание давно уже популярное в социальных сетях. Исследователи говорят, что кофеин ускоряет метаболические процессы, а в сочетании с лимоном он уменьшает аппетит. Плюс ко всему, фрукт богат на витамин С и антиоксиданты.

Бананы и шпинат

Этот нетрадиционный микс можно воплотить во время приготовления смузи или салата. Бананы смягчат вкус шпината. Такое сочетание тоже не будет калорийным, ведь из одной чашки шпината и половины большого банана вы получите только 68 калорий, но 17 граммов углеводов, натуральный сахар и крахмал, необходимый для энергии.

Йогурт и корица

Весьма необычное, но интересное сочетание продуктов. Корица за счет своего богатого витаминного состава, обладает рядом полезных свойств, в частности улучшает метаболизм, стабилизирует уровень сахара в крови и инсулин. А натуральный йогурт — диетический продукт. Их сочетание будет способствовать уменьшению жировых отложений.

Напомним, что питание является одним из наиболее значимых факторов жизни каждого человека, но есть продукты, которые сочетать крайне не рекомендуется, потому что можно нанести здоровью серьезный вред. Пищевой технолог Аамир Манан рассказал, что нельзя употреблять вместе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что без чашечки ароматного кофе не представляют свое утро миллионы людей. В умеренном количестве этот напиток действительно приносит пользу, но есть продукты, с которыми сочетать его не желательно.

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