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С каким продуктом лучше не сочетать кофе

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказала, с какими продуктами вредно сочетать бодрящий напиток

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Без чашечки ароматного кофе не представляют свое утро миллионы людей. В умеренном количестве этот напиток действительно приносит пользу, но есть продукты, с которыми сочетать его не желательно.

С каким продуктом лучше не сочетать кофе

С каким продуктом лучше не сочетать кофе / фото: pixabay.com

Эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что кофе содержит много природных антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждений. Но есть продукты, способные свести всю пользу напитка на нет. Речь идет о сладостях, с которыми многие люди привыкли пить кофе.

Специалист объясняет, что кофе временно повышает уровень глюкозы в крови, а организм тратит ее на выработку энергии. Затем действие кофеина заканчивается, и прилив бодрости и сил уходит. Если употреблять напиток со сладостями, то уровень глюкозы в крови будет резко подниматься и спустя короткое время также резко падать. В результате этого может возникнуть гипогликемия (состояние, характеризуемое пониженной концентрацией глюкозы в крови, — прим. авт.). Ее основными симптомами является слабость, головокружение, сонливость, холодный пот.  

Напомним, доктор медицины Энтони Хаваджи во время исследования выяснил, что большое количество кофеина в день увеличивает шансы на развитие глаукомы (заболевание, приводящее к необратимой слепоте, — прим. авт.), особенно, если человек уже подвержен риску возникновения этого недуга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофе способен вызвать зависимость, ухудшить пищеварение (особенно, если выпить его натощак), а также вымывать кальций из организма. Поэтому эксперты не рекомендуют выпивать больше 2-3 маленьких чашек кофев день.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20210620/kofe-1737737138.html
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