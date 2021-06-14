Ученые выяснили, может ли кофе навредить зрению

Кофе является одним из самых популярных и самых спорных напитков в мире. Есть множество исследований, которые доказывают как положительные его свойства, так и негативные. Новая работа, проведенная под руководством доктора медицины Энтони Хаваджи, показала, что кофе может влиять и на зрение.

Может ли кофе навредить зрению (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что злоупотребление кофеином приводит к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, повышает риск возникновения глаукомы (заболевание, приводящее к необратимой слепоте, — прим. авт.), особенно, если человек уже подвержен риску возникновения этого недуга.

У людей, которые имеют генетическую предрасположенность к повышенному глазному давлению (одному из основных факторов глаукомы) и употребляют в день около 3 чашек кофе, вероятность развития заболевания существенно возрастает.

Новое исследование показало, что распространенность этого серьезного недуга в 4 раза ниже у тех, кто пьет минимум кофеина в день или полностью ограничил его употребление.

Также эксперты напоминают, что с осторожностью к бодрящему напитку стоит относиться людям с заболеваниями органов пищеварения. Особенно тем, кто страдает кислотным рефлюксом и изжогой.

Напомним, что миллионам людей сложно представить свое утро без чашечки ароматного кофе, ведь оно заряжает энергией и бодростью. Если вы хотите сделать напиток максимально полезным, тогда эксперт по питанию Ким Роуз предлагает добавить в него протеин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофе нельзя пить натощак, потому что оно раздражает желудок, вызывая изжогу и стимулируя выработку соляной кислоты, негативно влияющей на стенки внутреннего органа.

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