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Какая добавка поможет сделать кофе максимально полезным

Эксперт по питанию Ким Роуз рассказала, что можно добавить в кофе, чтобы напиток получился максимально полезным

9 июня 2021, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Миллионам людей сложно представить свое утро без чашечки ароматного кофе, ведь оно заряжает энергией и бодростью. Но, если вы хотите сделать напиток максимально полезным, тогда эксперт по питанию Ким Роуз, предлагает добавить в него протеин.

Какая добавка поможет сделать кофе максимально полезным

Как сделать кофе полезным / фото: pexels.com

Специалист говорит, что кофеин помогает человеку взбодриться, а белок повышает выносливость организма, поэтому в тандеме эти продукты будут максимально полезными. Некоторые назвали этот напиток proffee (комбинация холодного кофе и протеина). Но эксперт говорит, что важную роль играет сам протеиновый порошок. Нужно обращать внимание на его состав, чтобы он был максимально понятным и коротким. В протеиновом порошке не должно содержатся много непроизносимых ингредиентов.

Кроме того, важно учитывать содержание в нем сахара. Эксперт отметил, что лучше отдать предпочтение несладкому напитку.

Напомним, врач-диетолог Ева Шишова отметила, что людям, сидящим на диете, желательно отказаться от латте (имеет 120-210 калорий), какао (240 калорий), капучино (120 калорий) и раф-кофе (от 300 калорий). В этих напитках содержится молоко, сахар или даже различные сиропы, которые хоть и делают вкус приятным, но могут оставить свой след на талии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в чае содержится большое количество витаминов, полезных веществ, эфирных масел, а также кофеин. И он по-разному влияет на организм: в малых дозах он тонизирует и дарит прилив сил, а в больших — нарушает работу печени, сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Много ли кофеина в чае и способен ли он навредить здоровью?


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Источник: https://www.huffpost.com/entry/protein-coffee-proffee_l_60ae95e5e4b03135479fa9f0
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