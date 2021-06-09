Какая добавка поможет сделать кофе максимально полезным

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Светлана Шкурупий
Миллионам
людей сложно представить свое утро без чашечки ароматного кофе, ведь оно заряжает
энергией и бодростью. Но, если вы хотите сделать напиток максимально полезным,
тогда эксперт по питанию Ким Роуз, предлагает добавить в него протеин.
Как сделать кофе полезным / фото: pexels.com
Специалист
говорит, что кофеин помогает человеку взбодриться, а белок повышает
выносливость организма, поэтому в тандеме эти продукты будут максимально
полезными. Некоторые назвали этот напиток proffee (комбинация холодного кофе и протеина).
Но эксперт говорит, что важную роль играет сам протеиновый порошок. Нужно обращать
внимание на его состав, чтобы он был максимально понятным и коротким. В
протеиновом порошке не должно содержатся много непроизносимых ингредиентов.
Кроме
того, важно учитывать содержание в нем сахара. Эксперт отметил, что лучше
отдать предпочтение несладкому напитку.
Напомним,
врач-диетолог Ева Шишова отметила, что людям, сидящим на диете, желательно
отказаться от латте (имеет 120-210 калорий), какао (240 калорий), капучино (120
калорий) и раф-кофе (от 300 калорий). В этих напитках содержится молоко,
сахар или даже различные сиропы, которые хоть и делают вкус приятным, но
могут оставить свой след на талии.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в чае содержится большое количество
витаминов, полезных веществ, эфирных масел, а также кофеин. И он по-разному
влияет на организм: в малых дозах он тонизирует и дарит прилив сил, а в больших
— нарушает работу печени, сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Много ли кофеина в чае и способен ли он навредить здоровью?
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