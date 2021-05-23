logo
Русский Українська

BTC/USD

35343.13

ETH/USD

2126.66

LTC/USD

154.58

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог отметила, какой кофе можно пить тем, кто худеет
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог отметила, какой кофе можно пить тем, кто худеет

Врач-диетолог Ева Шишова рассказала, какие кофейные напитки могут присутствовать в рационе тех, кто на диете

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не представляют своего дня без чашечки ароматного кофе, но во всем нужно знать меру. Врач-диетолог Ева Шишова отметила, какие кофейные напитки можно употреблять тем, кто следит за своей фигурой, а какие — лучше исключить из рациона.

Диетолог отметила, какой кофе можно пить тем, кто худеет

Можно ли пить кофе тем, кто на диете (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram специалист рассказала, что людям, сидящим на диете, желательно отказаться от латте (в нем 120-210 калорий), какао (240 калорий), капучино (120 калорий) и раф-кофе (от 300 калорий).  В этих напитках содержится молоко, сахар, а могут и различные сиропы, которые хоть и делают вкус приятным, но могут оставить след на талии. Ситуация особо не измениться даже если вы коровье молоко замените растительным.  

Если вы не можете жить без любимого бодрящего напитка, тогда лучше отдать предпочтение американо и эспрессо (1-2 чашки в день). У этих напитков низкая калорийность и они способны на несколько часов подарить вам заряд бодрости и сил. 

Также диетолог отметила, что 1-2 чашки кофе в день — это нормально, допустимо и полезно для организма, а вот 5-6 — перебор, поскольку напиток будет задерживать жидкость в организме и может спровоцировать появление отечности.

 

Напомним, исследователи из Британии заявили, что любителям кофе нужно быть осторожнее с напитком, потому что он может спровоцировать развитие трех заболеваний. Каких именно узнайте в нашем материале. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что не стоит пить остывший кофе, особенно со сливками или молоком. В напитке начинают происходить различные процессы, в частности развиваться микроорганизмы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ