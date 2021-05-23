Диетолог отметила, какой кофе можно пить тем, кто худеет

Многие люди не представляют своего дня без чашечки ароматного кофе, но во всем нужно знать меру. Врач-диетолог Ева Шишова отметила, какие кофейные напитки можно употреблять тем, кто следит за своей фигурой, а какие — лучше исключить из рациона.

Можно ли пить кофе тем, кто на диете (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram специалист рассказала, что людям, сидящим на диете, желательно отказаться от латте (в нем 120-210 калорий), какао (240 калорий), капучино (120 калорий) и раф-кофе (от 300 калорий). В этих напитках содержится молоко, сахар, а могут и различные сиропы, которые хоть и делают вкус приятным, но могут оставить след на талии. Ситуация особо не измениться даже если вы коровье молоко замените растительным.

Если вы не можете жить без любимого бодрящего напитка, тогда лучше отдать предпочтение американо и эспрессо (1-2 чашки в день). У этих напитков низкая калорийность и они способны на несколько часов подарить вам заряд бодрости и сил.

Также диетолог отметила, что 1-2 чашки кофе в день — это нормально, допустимо и полезно для организма, а вот 5-6 — перебор, поскольку напиток будет задерживать жидкость в организме и может спровоцировать появление отечности.

Напомним, исследователи из Британии заявили, что любителям кофе нужно быть осторожнее с напитком, потому что он может спровоцировать развитие трех заболеваний. Каких именно узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что не стоит пить остывший кофе, особенно со сливками или молоком. В напитке начинают происходить различные процессы, в частности развиваться микроорганизмы.

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