С какими заболеваниями могут столкнуться любители кофе

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Светлана Шкурупий
Кофе
— вкусный напиток, который в умеренных количествах оказывает положительное
влияние на организм. Но злоупотреблять им не стоит, иначе вы можете столкнуться
с рядом заболеваний в будущем.
Какие заболевания могут возникнуть из-за кофе / фото: pexels.com
Эксперты
из Британии в ходе исследования выяснили, что у любителей кофе с годами могут
возникнуть такие проблемы со здоровьем, как артропатия (вторичное поражение
суставов на фоне других заболеваний и патологических состояний), остеоартрит
(заболевание суставов) и ожирение (заболевание, связанное с наличием
избыточного жира в организме). Авторы исследования утверждают, что
злоупотребление кофе (более 4-5 чашек каждый день) усиливает проблемы с
суставами и может привести к ряду других нарушений в организме, в частности
вызвать головные боли, скачки артериального давления и сбой в работе печени.
Эксперты
предупреждают, что бодрящий напиток способен вызвать зависимость, поэтому нужно
быть осторожнее с дозировкой. В день рекомендуется выпивать не более 3
маленьких чашек кофе, и желательно делать это до 12 дня.
Напомним,
что миллионы людей не
представляют свое утро без чашечки ароматного кофе и это стало уже больше
привычкой, нежели потребностью. В связи с этим ученые провели исследование и
выяснили, сколько ложечек сахара стоит добавлять утром в бодрящий напиток.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что натуральный кофе способствует сжиганию калорий в организме человека. Эффект достигается с помощью жира, который содержится в кофейных зернах. Ученые заявляют, что речь идет о т.н. "буром" жире, выполняющем ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции.
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