Какую опасность таит остывший кофе: объясняет врач

Миллионы людей начинают свое утро с кофе, потому что он придает бодрости и помогает быстрее проснуться. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что остывший кофе лучше не пить, особенно, если вы добавили в него молоко или сливки.

Какую опасность таит остывший кофе (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в оставленном при комнатной температуре напитке начинают происходить различные процессы, в частности развиваться микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не случится, но, если вы добавили в него сливки, молоко или сгущенку, тогда на долго его не оставляйте.

По словам диетолога, влага является отличной средой для размножения бактерий и вредных микроорганизмов. Если в напиток добавлено молоко, то риск их размножения там повышается в несколько раз. Так что выпить такой кофе нужно в ближайший час.

Помимо этого, Нурия Дианова рассказала, что чисто черный кофе, если он остыл, также лучше держать в холодильнике. Как и в целом все приготовленные блюда. Но нужно понимать, что такой напиток потеряет свои вкусовые качества, аромат и будоражащий эффект.

Напомним, что кардиолог Леонард Пьянко рассказал, почему не следует злоупотреблять кофе и назвал добавки, которые сделают этот напиток более полезным. В список попал кардамон, корица, мускатный орех и другие. А вот от сливок и молока в кофе врач советует воздержаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавние исследования показали, что люди, которые употребляют много кофе, при чем каждый день, наносят своему организму серьезный ущерб и больше всего страдает щитовидная железа. Кофеин угнетает работу этого маленького, но важного органа.

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