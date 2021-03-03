Кардиолог назвал простые добавки в кофе для долголетия

Всем давно известно, что кофе в большом количестве вредит организму, поэтому употреблять его нужно в меру, а лучше всего с полезными добавками. Кардиолог Леонард Пьянко рассказал, как можно улучшить любимый напиток.

Полезные добавки для кофе (фото из открытых источников)

Врач отметил, что кофе — один из самых вкусных напитков в мире, и несмотря на то, что вокруг него ходит множество споров, он не теряет свою популярность. В умеренном количестве кофе благоприятно воздействует на организм из-за того, что содержит антиоксидантные вещества, способные уменьшать воспалительные процессы в организме.

Исследования доказали, что при употреблении кофе снижается риск развития рака печени и толстой кишки, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера. Содержащийся в напитке кофеин помогает предотвратить образование амилоидных бляшек и нейрофибрилярных клубков в мозге.

Также кардиолог отметил, что в кофе лучше не добавлять много сливок и сахара, потому что они сводят на нет всю его пользу. Отдайте предпочтение несладкому молоку, а также корице, мускатному ореху, кардамону, куркуме и имбирю. Эти продукты богаты на витамины и ценные вещества, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови, нормализуют давление, улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему. Эти специи обладают большим спектром полезных свойств, поэтому лишь улучшают кофе и придают ему неповторимый вкус.

Напомним, что исследователи из Австралии соединили кофе с брокколи и получили не только вкусный, но и очень полезный напиток. По словам ученых, две столовые ложки порошка из брокколи эквивалентны одной порции овощей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине практически половина растворимого кофе, который можно приобрести в магазинах или на рынках, являются фальсификатом.

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