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Главная Новости Здоровье диета и питание Кардиолог назвал простые добавки в кофе для долголетия
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Кардиолог назвал простые добавки в кофе для долголетия

Эти добавки придадут вашему кофе неповторимый вкус

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Всем давно известно, что кофе в большом количестве вредит организму, поэтому употреблять его нужно в меру, а лучше всего с полезными добавками. Кардиолог Леонард Пьянко рассказал, как можно улучшить любимый напиток.

Кардиолог назвал простые добавки в кофе для долголетия

Полезные добавки для кофе (фото из открытых источников)

Врач отметил, что кофе — один из самых вкусных напитков в мире, и несмотря на то, что вокруг него ходит множество споров, он не теряет свою популярность. В умеренном количестве кофе благоприятно воздействует на организм из-за того, что содержит антиоксидантные вещества, способные уменьшать воспалительные процессы в организме.

Исследования доказали, что при употреблении кофе снижается риск развития рака печени и толстой кишки, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера. Содержащийся в напитке кофеин помогает предотвратить образование амилоидных бляшек и нейрофибрилярных клубков в мозге. 

Также кардиолог отметил, что в кофе лучше не добавлять много сливок и сахара, потому что они сводят на нет всю его пользу. Отдайте предпочтение несладкому молоку, а также корице, мускатному ореху, кардамону, куркуме и имбирю. Эти продукты богаты на витамины и ценные вещества, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови, нормализуют давление, улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему. Эти специи обладают большим спектром полезных свойств, поэтому лишь улучшают кофе и придают ему неповторимый вкус.

Напомним, что исследователи из Австралии соединили кофе с брокколи и получили не только вкусный, но и очень полезный напиток. По словам ученых, две столовые ложки порошка из брокколи эквивалентны одной порции овощей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине практически половина растворимого кофе, который можно приобрести в магазинах или на рынках, являются фальсификатом. 


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1404049/how-to-live-longer-coffee-boost-longevity
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