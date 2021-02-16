Лучший друг по утрам: почему стоит пить кофе из брокколи

Австралийские исследователи соединили кофе с брокколи и уверяют, что этот напиток очень вкусный, а главное — полезный. В чем же его секрет?

кофе из брокколи (фото из открытых источников)

Ученые в ходе исследования выяснили, что больше половины австралийцев потребляют недостаточное количество овощей и фруктов. Но ведь это источник витаминов и полезных веществ. Поэтому эксперты решили соединить зелень и любимый многими утренний напиток — кофе.

Разработчики сначала высушили брокколи, затем измельчили в порошок и советуют людям добавлять его в свой напиток. По их словам, две столовые ложки такого порошка эквивалентны одной порции овощей. Таким образом исследователи решили приобщить людей к здоровому образу жизни и правильному питанию. К слову, зеленый порошок еще можно добавлять в супы, смузи и салаты.

Ученые говорят, что кофе из брокколи — микс очень необычный, интересный и безусловно благотворный, ведь он обогащает организм полезными веществами. Порошок из этого продукта можно хранить гораздо дольше обычных овощей, а поле для экспериментов со вкусами и блюдами становится теперь обширнее.

Напомним, что вокруг кофе ходит множество споров. Существует мнение, что этот напиток вымывает кальций из организма. Но так ли это? Диетолог Светлана Фус рассказала, что доля правды в этом есть, но, если употреблять не более 2 чашек кофе в день, никакого вреда организму не будет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять причин, по которым необходимо отказаться от бодрящего напитка прямо сейчас. Что это за причины узнайте в нашем материале.

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