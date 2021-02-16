logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.02.2021

BTC/USD

49142.24

ETH/USD

1805.14

LTC/USD

216.75

НБУ 16.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Лучший друг по утрам: почему стоит пить кофе из брокколи
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучший друг по утрам: почему стоит пить кофе из брокколи

Такой кофе хоть и непривычный, но очень полезный

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Австралийские исследователи соединили кофе с брокколи и уверяют, что этот напиток очень вкусный, а главное — полезный. В чем же его секрет?

Лучший друг по утрам: почему стоит пить кофе из брокколи

кофе из брокколи (фото из открытых источников)

Ученые в ходе исследования выяснили, что больше половины австралийцев потребляют недостаточное количество овощей и фруктов.  Но ведь это источник витаминов и полезных веществ. Поэтому эксперты решили соединить зелень и любимый многими утренний напиток — кофе.

Разработчики сначала высушили брокколи, затем измельчили в порошок и советуют людям добавлять его в свой напиток. По их словам, две столовые ложки такого порошка эквивалентны одной порции овощей. Таким образом исследователи решили приобщить людей к здоровому образу жизни и правильному питанию. К слову, зеленый порошок еще можно добавлять в супы, смузи и салаты. 

Ученые говорят, что кофе из брокколи — микс очень необычный, интересный и безусловно благотворный, ведь он обогащает организм полезными веществами. Порошок из этого продукта можно хранить гораздо дольше обычных овощей, а поле для экспериментов со вкусами и блюдами становится теперь обширнее.

Напомним, что вокруг кофе ходит множество споров. Существует мнение, что этот напиток вымывает кальций из организма. Но так ли это? Диетолог Светлана Фус рассказала, что доля правды в этом есть, но, если употреблять не более 2 чашек кофе в день, никакого вреда организму не будет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять причин, по которым необходимо отказаться от бодрящего напитка прямо сейчас. Что это за причины узнайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/zelenyy-kofe-iz-brokkoli-vash-novyy-luchshiy-drug-po-utram/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ