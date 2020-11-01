Организм тебе скажет спасибо: 5 причин отказаться от кофе прямо сейчас

Кофе уже давно стал постоянным напитком в жизни практически каждого человека. Однако отказ от столь популярного напитка поможет вашему организму намного лучше себя чувствовать. Подборку полезных советов публикует портал "ТОнеТО".

1. Можно сбросить вес.

Ученые из Университета Дьюка (Соединенные Штаты Америки) пришли к выводу, что каждодневное потребление кофеина через такие напитки, как кофе, чай и газированная вода способствует повышению показателя сахара в крови на 10%.

К тому же, сливки и сахар, которые добавляются в кофе, повышают его калорийность до 200 кал.

2. Улучшится сон

В то время, как тело станет адаптироваться к отсутствию стимулирующих веществ, возможно, вы будете испытывать чувство усталости. Но это будет ощущаться лишь сразу после отказа от кофе. С течением времени человек начнет лучше спать, исключив кофеин. Сон наладится, и вы утром будете чувствовать себя отдохнувшим.

Известно, что употребление кофеина даже за 6 часов до того, как вы отправитесь в постель, нарушает цикл сна. Поэтому ближе к вечеру уж точно не стоит пить кофе. Если вы, конечно, не трудитесь по ночам над диссертацией или не готовитесь к выпускным экзаменам.

3. Красивая, белоснежная улыбка

Кофе разрушает зубную эмаль, а танины в его составе способны окрашивать зубы в более темный оттенок, что, согласитесь, не прибавляет привлекательности. Сведя до минимума употребление кофеина, вы защитите в зубы от разрушения, что придаст им более эстетичный вид.

4. Вы будете спокойнее

Кофеин — стимулирующее вещество, он природным путем повышает уровень адреналина и гормонов стресса (кортизола, например).

Если большое количество кофеина вызывает чувство нервозности и подобные ей симптомы, вероятно, есть смысл отказаться от кофе. Через некоторое время вы заметите, что стали более уравновешенным и спокойным человеком, стали не так волноваться по пустякам, так как в организме стало меньше вырабатываться адреналина и гормонов стресса.

5. Можно набрать вес

Да-да, проблемы бывают не только с лишним весом есть, а и с недобором. Отказавшись от утреннего кофе, можно начать активно кушать.

Кофе имеет свойство угнетать аппетит, и потому вы невольно можете перейти на систематические углеводосодержащие перекусы, если исключите из рациона кофе.

Как ранее сообщали "Комментарии", итальянка получила срок из-за кофе для коллег.





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