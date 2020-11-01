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Организм тебе скажет спасибо: 5 причин отказаться от кофе прямо сейчас

Отказ от кофе поможет сбросить лишний вес, улучшить сон и почувствовать спокойствие

сегодня, 20:44
Автор:

Владимир Лавский

Кофе уже давно стал постоянным напитком в жизни практически каждого человека. Однако отказ от столь популярного напитка поможет вашему организму намного лучше себя чувствовать. Подборку полезных советов публикует портал "ТОнеТО".

Организм тебе скажет спасибо: 5 причин отказаться от кофе прямо сейчас

1. Можно сбросить вес. 

Ученые из Университета Дьюка (Соединенные Штаты Америки) пришли к выводу, что каждодневное потребление кофеина через такие напитки, как кофе, чай и газированная вода способствует повышению показателя сахара в крови на 10%. 

К тому же, сливки и сахар, которые добавляются в кофе, повышают его калорийность до 200 кал.

2. Улучшится сон

В то время, как тело станет адаптироваться к отсутствию стимулирующих веществ, возможно, вы будете испытывать чувство усталости. Но это будет ощущаться лишь сразу после отказа от кофе. С течением времени человек начнет лучше спать, исключив кофеин. Сон наладится, и вы утром будете чувствовать себя отдохнувшим.

Известно, что употребление кофеина даже за 6 часов до того, как вы отправитесь в постель, нарушает цикл сна. Поэтому ближе к вечеру уж точно не стоит пить кофе. Если вы, конечно, не трудитесь по ночам над диссертацией или не готовитесь к выпускным экзаменам.

3. Красивая, белоснежная улыбка

Кофе разрушает зубную эмаль, а танины в его составе способны окрашивать зубы в более темный оттенок, что, согласитесь, не прибавляет привлекательности. Сведя до минимума употребление кофеина, вы защитите в зубы от разрушения, что придаст им более эстетичный вид.

4. Вы будете спокойнее

Кофеин — стимулирующее вещество, он природным путем повышает уровень адреналина и гормонов стресса (кортизола, например). 

Если большое количество кофеина вызывает чувство нервозности и подобные ей симптомы, вероятно, есть смысл отказаться от кофе. Через некоторое время вы заметите, что стали более уравновешенным и спокойным человеком, стали не так волноваться по пустякам, так как в организме стало меньше вырабатываться адреналина и гормонов стресса.

5. Можно набрать вес

Да-да, проблемы бывают не только с лишним весом есть, а и с недобором. Отказавшись от утреннего кофе, можно начать активно кушать. 

Кофе имеет свойство угнетать аппетит, и потому вы невольно можете перейти на систематические углеводосодержащие перекусы, если исключите из рациона кофе. 

Как ранее сообщали "Комментарии", итальянка получила срок из-за кофе для коллег.



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