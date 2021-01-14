Действительно ли кофе вымывает кальций из организма

Миллионы людей не представляют свой день без кофе, хотя знают, что злоупотреблять напитком не стоит. Говорят, что его частое употребление приводит к вымыванию кальция из организма. Но так ли это?

выводит ли кофе кальций из организма (фото из открытых источников)

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, что кофе, несмотря на некоторые его преимущества, действительно меняет кислотно-щелочной баланс и выводит из организма такой важный микроэлемент как кальций. Одна чашка бодрящего напитка способна вывести около 6 мг кальция, но, если употреблять в день 1-2 маленькие чашки кофе, вреда это не принесет, ведь человек употребляет различные продукты, содержащие кальций, которые и восполняют его баланс.

А вот у людей, которые пьют кофе, не задумываясь о его количестве (4 и более чашек в день), могут возникнуть проблемы. Этот ароматный напиток будет не только выводить кальций, но и препятствовать его усвоению в кишечнике, что негативно отразится на общем самочувствии. В результате у человека появятся проблемы с зубами, мышечные судороги, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и прочее.

Эксперт подчеркнула, что восполнить запас кальция помогут молочные продукты (творог, молоко, твердые сыры), а также миндаль, яйца, рыба и т.д.

Напомним, врачи рассказали, что будет с организмом человека, если он будет каждый день употреблять кофе, но только в разумных количествах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофе, как и другие напитки, в большом количестве, может навредить здоровью, поэтому важно прислушиваться к своему организму. При каких симптомах лучше исключить его из рациона?

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