Что будет с вашим организмом, если вы каждый день будете пить кофе

Большинство людей любит начинать свой день с этого ароматного и вкусного напитка. И это действительно хорошая привычка, которая не только бодрит, но и поддерживает здоровье. Конечно же, если только ею не злоупотреблять.

Кофе. Фото: unsplash

Снижает риск заболеть раком

В составе кофе есть антиоксиданты, которые не только защищают клетки от старения, но и способны защитить от рака. Ученые заявили о том, что несколько чашек кофе в день существенно снижают риск развития диабета, болезни Паркинсона, деменции, цирроза печени и некоторых видов рака.

Улучшает настроение и самочувствие

Дефицит кофеина может привести к тому, что потеряется концентрация внимания и ухудшиться память. В 2013 году Гарвардской школой общественного здравоохранения было проведено научное исследование, которое показало, что регулярное употребление натурального кофе снижает риск развития депрессии, а также улучшает настроение.

Улучшает память и когнитивные способности

В журнале Nature Neuroscience было опубликовано исследование, согласно которому, в течении 24 часов после введения кофеина у пациентов повышалась способность к удержанию в памяти новой информации.

Повышает выносливость

Оказывается, кофе позитивно влияет не только на мозг, но и на физическую выносливость. Идеальная доза кофеина от ученых выглядит следующим образом: человеку весом 60 килограмм достаточно 2,5 чашечек обычного кофе средней крепости.

Способствует снижению веса

Одна-две чашки кофе в день помогут сбросить лишний вес, если он есть. Потому что кофеин ускоряет метаболизм. Плюс, кофеин сам по себе является сильным жиросжигателем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые доказали, что кофе никто не любит. Большинство людей любят начинать свое утро с чашечки ароматного кофе. Но эксперты из Германии сделали неожиданное заявление: этот напиток вызывает сильную зависимость.

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