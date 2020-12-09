Ученые доказали, что кофе никто не любит: вот по какой причине

Большинство людей любят начинать свое утро с чашечки ароматного кофе. Но эксперты из Германии сделали неожиданное заявление: этот напиток вызывает сильную зависимость.

Ученые доказали, что кофе никто не любит. Фото: unsplash

Ученые провели новое научное исследование, в ходе которого выяснили, почему же мы пьем кофе по несколько раз в день. Они пригласили поучаствовать 24 добровольца, которые любят кофе. А также 32 человека, которые совсем его не употребляют.

Чтобы узнать всю правду, специалистам понадобилось прибегнуть к имплицитному ассоциативному тесту (IAT), который обычно используется для оценки бессознательных предубеждений. Человек в этот момент должен нажимать клавиши, таким образом оценивая предметы как "хорошие" или "плохие". Разница во времени реакции указывает на скрытое отношение к предмету, показанному на экране компьютера.

Такой тест нужно было пройти дважды. Первый раз участники оценивали, как сильно они хотели кофе, во втором – как сильно он им нравился.

Согласно результатам, люди, которые часто пили кофе, показывали сильное желание. Но во время прохождения теста результаты людей практически не отличались, они были достаточно низкими. А это значит, что сильное желание выпить кофе, не испытывая при этом симпатии, — классический признак зависимости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому стоит отказаться от кофе . Специалисты из Американского университета психологии выяснили, что некоторым людям лучше отказаться от любимого напитка, дабы избежать проблем со здоровьем. Они утверждают, что восприимчивость к кофе у всех людей абсолютно разная: некоторые употребляют его в больших количествах, но при этом чувствуют себя хорошо, а есть те, у кого из-за этого напитка могут начаться негативные изменения в психике.





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