Ученые доказали, что кофе никто не любит: вот по какой причине

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Любовь Блажко
Большинство людей любят начинать свое утро с чашечки ароматного кофе. Но эксперты из Германии сделали неожиданное заявление: этот напиток вызывает сильную зависимость.
Ученые доказали, что кофе никто не любит. Фото: unsplash
Ученые провели новое научное исследование, в ходе которого выяснили, почему же мы пьем кофе по несколько раз в день. Они пригласили поучаствовать 24 добровольца, которые любят кофе. А также 32 человека, которые совсем его не употребляют.
Чтобы узнать всю правду, специалистам понадобилось прибегнуть к имплицитному ассоциативному тесту (IAT), который обычно используется для оценки бессознательных предубеждений. Человек в этот момент должен нажимать клавиши, таким образом оценивая предметы как "хорошие" или "плохие". Разница во времени реакции указывает на скрытое отношение к предмету, показанному на экране компьютера.
Такой тест нужно было пройти дважды. Первый раз участники оценивали, как сильно они хотели кофе, во втором – как сильно он им нравился.
Согласно результатам, люди, которые часто пили кофе, показывали сильное желание. Но во время прохождения теста результаты людей практически не отличались, они были достаточно низкими. А это значит, что сильное желание выпить кофе, не испытывая при этом симпатии, — классический признак зависимости.
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