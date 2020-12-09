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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые доказали, что кофе никто не любит: вот по какой причине
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Ученые доказали, что кофе никто не любит: вот по какой причине

Оказалось, что почти всем людям не нравится кофе, даже тем, кто пьет его несколько раз в день

сегодня, 19:09
Автор:

Любовь Блажко

Большинство людей любят начинать свое утро с чашечки ароматного кофе. Но эксперты из Германии сделали неожиданное заявление: этот напиток вызывает сильную зависимость. 

Ученые доказали, что кофе никто не любит: вот по какой причине

Ученые доказали, что кофе никто не любит. Фото: unsplash

Ученые провели новое научное исследование, в ходе которого выяснили, почему же мы пьем кофе по несколько раз в день. Они пригласили поучаствовать 24 добровольца, которые любят кофе. А также 32 человека, которые совсем его не употребляют. 

Чтобы узнать всю правду, специалистам понадобилось прибегнуть к имплицитному ассоциативному тесту (IAT), который обычно используется для оценки бессознательных предубеждений. Человек в этот момент должен нажимать клавиши, таким образом оценивая предметы как "хорошие" или "плохие". Разница во времени реакции указывает на скрытое отношение к предмету, показанному на экране компьютера.

Такой тест нужно было пройти дважды. Первый раз участники оценивали, как сильно они хотели кофе, во втором – как сильно он им нравился. 

Согласно результатам, люди, которые часто пили кофе, показывали сильное желание. Но во время прохождения теста результаты людей практически не отличались, они были достаточно низкими. А это значит, что сильное желание выпить кофе, не испытывая при этом симпатии, — классический признак зависимости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому стоит отказаться от кофе. Специалисты из Американского университета психологии выяснили, что некоторым людям лучше отказаться от любимого напитка, дабы избежать проблем со здоровьем. Они утверждают, что восприимчивость к кофе у всех людей абсолютно разная: некоторые употребляют его в больших количествах, но при этом чувствуют себя хорошо, а есть те, у кого из-за этого напитка могут начаться негативные изменения в психике.


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-650713-uchenye-dokazali-chto-kofe-nikto-ne-lyubit-on-prosto-vyzyvaet-silnuyu-zavisimost/?from=main_3
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