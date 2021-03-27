Утро миллионов людей начинается с ароматной чашечки кофе. Но исследователи не рекомендуют употреблять напиток на голодный желудок, иначе можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

почему не стоит пить кофе на голодный желудок (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что кофе действительно бодрит, повышает работоспособность и настроение, но не стоит увлекаться напитком, особенно натощак. Дело в том, что кофе сильно раздражает желудок, вызывая изжогу, стимулируя выработку соляной кислоты, негативно влияющей на стенки внутреннего органа. Выходит, когда желудок пустой и метаболизм еще не успел активизироваться, чашка кофе провоцирует сильное раздражение. Дискомфорт может пройти, если вы сытно позавтракаете, но вредное воздействие на желудок уже будет оказано.

Многие люди утром пьют лишь кофе, отказываясь от приема пищи, считая, что таким образом, избавятся от лишних килограмм. Но врачи утверждают, что это большая ошибка. В таком случае, в желудке будет вырабатываться много соляной кислоты, которая начнет разрушать желудочные стенки, в прямом смысле их переваривая.

Эксперты отметили, что больше всего желудку вредит растворимый кофе, при чем не имеет значения, с сахаром он или без и какой продукт формы. В любом случае он вредит работе организма. А вот в молотом кофе наиболее опасна гуща, поскольку в ней содержится много агрессивных для пищеварения веществ.

Чтобы избежать негативного эффекта, врачи рекомендуют употреблять кофе после завтрака (желательно спустя 20-30 минут).

Напомним, что врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что остывший кофе лучше не пить, особенно, если вы добавили в него молоко или сливки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые доказали еще одну опасность употребления кофе. О чем идет речь, узнайте в нашем материале.

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