Ученые доказали еще одну опасность употребления кофе

Австралийские исследователи пришли к выводу, что частое употребление кофе способствует увеличению липидов в крови, что в свою очередь увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сообщается, что частым является употребление шести или больше чашек напитка на протяжении дня. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на пресс-релиз MedicalXpress.

Ученые доказали еще одну опасность кофе - фото из открытых источников

В эксперименте ученых приняли участие более 360 тысяч человек, возраст которых составлял от 37 до 73 лет. Исследователи проанализировали генетические и фенотипические связи между употреблением кофе и уровнем холестерина и жирами в крови. Ученые отметили, что повышенный уровень липидов в крови является одним из наиболее распространенных причин заболеваний сердца. Эксперты также подчеркнули, что в кофейных зернах содержится вещество кафестол, которое повышает уровень холестерина. Также сообщается, что в составе фильтрованного и растворимого кофе не содержится данное вещество ( или содержится малое количество), поэтому такой кофе может быть менее опасным.

В отчете австралийские ученые указали, что чем больше человек употребляет кофе, тем у него выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта или инсульта.

Отметим, что согласно исследованиям, ежедневно во всем мире люди выпивают приблизительно три миллиарда чашек кофе в день. При этом сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности на всей планете.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на то, что кофе является одним из самых популярных напитков в мире, многие люди ищут ему достойные альтернативы. В большом количестве кофеин может серьезно навредить здоровью, поэтому его стоит либо ограничить в рационе, либо вовсе исключить. Среди любителей этого бодрящего напитка большой популярностью пользуется цикорий. Чем он полезен и способен ли он заменить кофе.





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