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На что стоит обратить внимание при покупке пельменей

Эксперт Екатерина Головкова рассказала, на что следует обращать внимание при покупке готовых пельменей

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Замороженные "магазинные" пельмени иногда служат настоящей палочкой-выручалочкой для хозяек. Но большую роль играет качество продукта, поэтому при выборе готовых пельменей важно обращать внимание на несколько признаков.

На что стоит обратить внимание при покупке пельменей

Как выбрать качественные пельмени (фото из открытых источников)

Эксперт Екатерина Головкова рассказала, что в первую очередь нужно посмотреть на внешний вид продукта, например, хорошие пельмени обладают светлым оттенком, на них нет трещин от постоянной заморозки-разморозки и они отдельно лежат в упаковке друг от друга.

Более того, при покупке готовых пельменей хозяйкам рекомендуют обращать внимание на срок годности и внимательно читать этикетку. В классический состав блюда должны входить следующие ингредиенты: 2 вида мяса (говядина и свинина), мука, вода, яйца, соль, специи, растительное масло. Если в составе указан растительный белок, значит в пельмени добавили сою.

На заметку: не менее важный показатель качества пельменей – соотношение теста и фарша. В более качественных полуфабрикатах содержание фарша от 50% до 60% (в пельменях больше фарша, чем теста).

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Источник: https://www.kp.ru/daily/27366.5/4548486/
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