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Как проверить качество сливочного масла с помощью водки

Эксперты рассказали, как с помощью стакана водки можно определить качество сливочного масла: быстрый и простой способ

сегодня, 20:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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На полках супермаркетов довольно тяжело найти качественное сливочное масло, потому что производители добавляют в него различные красители и растительные жиры. Но есть домашние способы, которые помогают отличить подделку от настоящего продукта. Как это сделать?

Как проверить качество сливочного масла с помощью водки

Сливочное масло (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали о простом способе, который помогает выяснить, содержит ли магазинное масло красители и другие искусственные вещества. Для этого потребуется стакан водки. Ее нужно нагреть до 60 градусов и поместить туда кусочек сливочного масла. Если спиртной напиток приобрел насыщенный желтый оттенок, тогда в составе продукта точно есть искусственные красители.

Есть и другие способы проверки, например, с помощью ножа. Достаточно порезать замороженное масло и посмотреть на его ломтики. Если они ровные и не трескаются — это подделка из растительных жиров. Натуральный замороженный продукт при разрезании будет трескаться.

Напомним, что в 2022 году все больше дорожает сливочное масло и эксперты прогнозируют, что такая тенденция с ценами на этот, необходимый украинцам продукт, будет продолжаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сливочное масло – продукт, без которого не может обойтись на кухне ни одна домохозяйка. Именно поэтому вокруг этого продукта сформировано так много мифов о полезности, вреде. Самый главный миф касается того, что сливочное масло ниже 82,5% — ненастоящее. Так ли это?

Читайте также, что не вся колбаса, которую продают в магазинах, может похвастаться хорошим качеством и приятным вкусом. Недобросовестные производители часто добавляют в продукт различные вещества. Но проверить ее качество можно с помощью водки. Как это сделать?



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Источник: https://cpykami.ru/sposobov-proverit-slivochnoe-maslo-na-naturalnost/
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