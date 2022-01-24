Как проверить качество сливочного масла с помощью водки

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Светлана Шкурупий
На
полках супермаркетов довольно тяжело найти качественное сливочное масло, потому
что производители добавляют в него различные красители и растительные жиры. Но
есть домашние способы, которые помогают отличить подделку от настоящего
продукта. Как это сделать?
Сливочное масло (фото из открытых источников)
Эксперты
рассказали о простом способе, который помогает выяснить, содержит ли магазинное
масло красители и другие искусственные вещества. Для этого потребуется стакан водки. Ее нужно нагреть до 60
градусов и поместить туда кусочек сливочного масла. Если спиртной напиток
приобрел насыщенный желтый оттенок, тогда в составе продукта точно есть
искусственные красители.
Есть
и другие способы проверки, например, с помощью ножа. Достаточно порезать
замороженное масло и посмотреть на его ломтики. Если они ровные и не трескаются
— это подделка из растительных жиров. Натуральный замороженный продукт при
разрезании будет трескаться.
Напомним,
что в 2022 году все больше дорожает сливочное масло и эксперты прогнозируют, что
такая тенденция с ценами на этот, необходимый украинцам продукт, будет
продолжаться.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что сливочное
масло – продукт, без которого не может обойтись на кухне ни одна домохозяйка.
Именно поэтому вокруг этого продукта сформировано так много мифов о полезности,
вреде. Самый главный миф касается того, что сливочное масло ниже 82,5% —
ненастоящее. Так ли это?
Читайте
также, что не вся колбаса, которую продают в магазинах, может похвастаться
хорошим качеством и приятным вкусом. Недобросовестные производители часто
добавляют в продукт различные вещества. Но проверить ее качество можно с
помощью водки. Как это сделать?
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