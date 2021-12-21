Диетолог рассказала, безопасно ли покупать сливочное масло ниже 82,5% жирности

Сливочное масло – продукт, без которого не может обойтись на кухне не одна домохозяйка. Именно поэтому вокруг этого продукта сформировано так много мифов о полезности, вреде. Самый главный миф касается того, что сливочное масло ниже 82,5% — ненастоящее. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Instagram пишет нутрициолог и диетолог Светлана Никитчук.

Сливочное масло. Фото: из открытых источников

Диетолог отметила, на тему жирности масла дискуссии не прекращаются и каждый, кто вступает в полемику по-своему прав. Не прав только тот, кто рассказывает о том, что сливочное масло ниже 82,5% жирности – это подделка. На самом деле это не так.

Светлана Никитчук отмечает, и 82,5, и 73%, и 72,5% — это процент содержания высокожировых сливок. Когда на упаковке масла указывают более низкий процент, то это говорит о наличии влаги, а не о том, что в масле есть какие-то вредные вещества.

Также диетолог развенчала миф о том, что жарка на сливочном масле самая полезная и безопасная для организма. Светлана Никитчук отмечает, что жарить на сливочном масле не рекомендуется, а все потому что белки и сахара, который содержат этот продукт при увеличении температуры начинают погорать вследствие чего образуются канцерогены. По мнению диетолога, это и есть та самая единственная вредность от масла, о которой часто можно услышать.

Никитчук отметила, не нужно также верить тем, кто рассказывает, что сливочное масло – это холестерин. Сливочное масло – это, в первую очередь, витамин А, который помогает нашей коже и волосам быть здоровыми.

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