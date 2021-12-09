Чем заменить сливочное масло: полезные альтернативы

Сливочное масло — распространенный и питательный продукт, но у него есть свои недостатки и противопоказания. Эксперты советуют некоторым группам людей отказаться от его употребления. Но чем можно заменить масло?

Сливочное масло (фото из открытых источников)

Известно, что сливочное масло достаточно калорийный продукт, но в нем есть и белки, и витамины, и насыщенные жиры, что очень важно для поддержания здоровья. Вещества, содержащиеся в продукте, положительно влияют на многие процессы в организме, в частности насыщают организм кальцием, поддерживают иммунитет и замедляют старение.

Но есть и другая сторона медали — опасные соединения. Сливочное масло содержит холестерин и трансжиры, избыток которых может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря. А при жарке на таком масле образуются канцерогены, способные вызывать развитие онкологических заболеваний.

Если вы хотите заменить его в рационе, тогда этом можно сделать с помощью таких продуктов:

Кокосовое масло

Речь идет о пищевом кокосовом масле, а не косметическом. Этот продукт способен улучшить пищеварение, повысить мозговую активность, а также укрепить иммунную систему. Неочищенное кокосовое масло используют для салатов и напитков, а очищенное — для выпечки и жарки. Но злоупотреблять продуктом не стоит, все должно быть в пределах нормы.

Топленое масло

В составе этого масла нет молочных белков, поэтому оно подойдет людям, у которых непереносимость лактозы. Но зато топленое масло богатое на витамины и вещества, положительно влияющие на здоровье. С помощью продукта можно поддерживать здоровый уровень инсулина. Но при гастрите, язве и проблемах с сосудами от него лучше отказаться.

Миндальное масло

Этот продукт рекомендуют использовать при простудных заболеваниях, гриппе, кашле, проблемах с желудочно-кишечным трактом. Миндальное масло помогает нормализовать холестерин, укрепить иммунитет и улучшить память.

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