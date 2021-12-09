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Чем заменить сливочное масло: полезные альтернативы

Эксперты рассказали, чем можно заменить сливочное масло в рационе и каким людям это лучше сделать

сегодня, 07:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сливочное масло — распространенный и питательный продукт, но у него есть свои недостатки и противопоказания. Эксперты советуют некоторым группам людей отказаться от его употребления. Но чем можно заменить масло?

Чем заменить сливочное масло: полезные альтернативы

Сливочное масло (фото из открытых источников)

Известно, что сливочное масло достаточно калорийный продукт, но в нем есть и белки, и витамины, и насыщенные жиры, что очень важно для поддержания здоровья. Вещества, содержащиеся в продукте, положительно влияют на многие процессы в организме, в частности насыщают организм кальцием, поддерживают иммунитет и замедляют старение. 

Но есть и другая сторона медали — опасные соединения. Сливочное масло содержит холестерин и трансжиры, избыток которых может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря.  А при жарке на таком масле образуются канцерогены, способные вызывать развитие онкологических заболеваний.

Если вы хотите заменить его в рационе, тогда этом можно сделать с помощью таких продуктов: 

Кокосовое масло

Речь идет о пищевом кокосовом масле, а не косметическом. Этот продукт способен улучшить пищеварение, повысить мозговую активность, а также укрепить иммунную систему. Неочищенное кокосовое масло используют для салатов и напитков, а очищенное — для выпечки и жарки. Но злоупотреблять продуктом не стоит, все должно быть в пределах нормы. 

Топленое масло

В составе этого масла нет молочных белков, поэтому оно подойдет людям, у которых непереносимость лактозы. Но зато топленое масло богатое на витамины и вещества, положительно влияющие на здоровье. С помощью продукта можно поддерживать здоровый уровень инсулина. Но при гастрите, язве и проблемах с сосудами от него лучше отказаться. 

Миндальное масло

Этот продукт рекомендуют использовать при простудных заболеваниях, гриппе, кашле, проблемах с желудочно-кишечным трактом. Миндальное масло помогает нормализовать холестерин, укрепить иммунитет и улучшить память. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему дорожает подсолнечное масло, и какими будут цены.


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Источник: https://amp.championat.com/lifestyle/article-4530365-chem-zamenit-slivochnoe-maslo-v-vypechke-pyure-kashe-luchshaya-zamena-slivochnogo-masla-v-pesochnom-teste.html
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