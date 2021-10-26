Как проверить качество продуктов: 5 работающих приемов

Наше здоровье во многом зависит от питания, поэтому продукты должны быть натуральными и качественными. Но как их проверить?

Как проверить качество продуктов (фото из открытых источников)

Запах рыбы

Проверить качество рыбы можно, в первую очередь, по ее запаху. Он должен передавать аромат моря или йода. А еще посмотрите на глаза, если зрачки рыбы выпуклые и прозрачные, значит она свежая.

Мясо без вмятин

Лучше всего покупать мясо у проверенных фермеров или поставщиков, но если таких нет, то попробуйте определить свежесть мяса самостоятельно. Для этого нужно нажать на кусок пальцем и если оно свежее, то образовавшаяся на нем ямка быстро восстановится. Если вы покупаете мясо в вакуумной упаковке, то проверьте, что в ней нет жидкости, крови и слизи.

Тающее масло

Недобросовестные производители могут выдавать спред или маргарин за сливочное масло, а они гораздо дешевле. Проверить продукт в магазине не получится, а дома возьмите кусочек масла, залейте его кипятком. Если продукт качественный — он моментально растает, а маргарин распадется на кусочки.

Упругое мясо птицы

Перед покупкой посмотрите на кусочек куриного мяса, нажмите на него пальцем. Он должен быть упругим. Более того, на птице не должно быть слишком много белых прожилок, потому что это значит, что курицу кормили гормональными препаратами.

Замороженные овощи без наледи

Даже такие продукты следует покупать с осторожностью. Обратите внимание на внешний вид замороженных овощей, на них должен быть легкий иней. Если же на продуктах много наледи, значит они хранятся при неправильных условиях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как самостоятельно проверить качество воды.

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