logo
Русский Українська

BTC/USD

35526.63

ETH/USD

2381.10

LTC/USD

175.49

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Как самостоятельно проверить качество питьевой воды
commentss НОВОСТИ Все новости

Как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Эксперты назвали несколько способов, с помощью которых можно в домашних условиях проверить качество питьевой воды

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы воду можно было назвать питьевой, она в первую очередь должна быть пресной и пригодной для употребления, без вреда для здоровья. Но как проверить ее качество самостоятельно?

Как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Качество воды / Фото: Pinterest

Чтобы убедиться, что ваша вода пригодна для употребления, следует обратить внимание на такие факторы: цвет, запах и внешний вид. Вода должна быть без осадка, посторонних запахов, прозрачной.

Чтобы оценить степень ее прозрачности, возьмите обычный стакан, наберите в него воду и поставьте на бумагу с текстом. Посмотрите на нее через стакан с водой. Если прочитать, что написано на листике, не проблематично, то вода прозрачная. 

Цветность воды проверяется аналогичным способом. Нужно налить около 100 мл воды в прозрачный стакан и рассмотреть его на фоне белой бумаги. Например, некоторые природные органические вещества, которые могут содержаться в воде, придают ей темный цвет.

Чтобы проверить жесткость воды, возьмите мыло или гель для душа. Если они пенятся плохо, значит уровень жесткости воды повышенный.

То же самое можно сказать и о воде, образующей осадок при кипячении. Если чайник покрыт накипью — вода жесткая. 

Также эксперты рассказали, как определить уровень минерализации воды. Для этого возьмите стекло, капните на него воду и оставьте на некоторое время, чтобы жидкость испарилась. Если она останется чистой, тогда в воде мало минералов, если же после высыхания на стекле будут пятна или разводы, — вода содержит минеральные соли. 

Запах воды тоже может многое рассказать о ее чистоте. Сначала погрейте воду до 20 °С, затем — до 60 °С. Если почувствуете гнилостный запах, то это свидетельствует о наличии в составе воды сероводорода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая вода полезнее: кипяченая, фильтрованная или проточная. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://blog.aquaphor.ru/opredelit-kachestvo-vody
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ