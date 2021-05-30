Как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Чтобы воду можно было назвать питьевой, она в первую очередь должна быть пресной и пригодной для употребления, без вреда для здоровья. Но как проверить ее качество самостоятельно?

Качество воды / Фото: Pinterest

Чтобы убедиться, что ваша вода пригодна для употребления, следует обратить внимание на такие факторы: цвет, запах и внешний вид. Вода должна быть без осадка, посторонних запахов, прозрачной.

Чтобы оценить степень ее прозрачности, возьмите обычный стакан, наберите в него воду и поставьте на бумагу с текстом. Посмотрите на нее через стакан с водой. Если прочитать, что написано на листике, не проблематично, то вода прозрачная.

Цветность воды проверяется аналогичным способом. Нужно налить около 100 мл воды в прозрачный стакан и рассмотреть его на фоне белой бумаги. Например, некоторые природные органические вещества, которые могут содержаться в воде, придают ей темный цвет.

Чтобы проверить жесткость воды, возьмите мыло или гель для душа. Если они пенятся плохо, значит уровень жесткости воды повышенный.

То же самое можно сказать и о воде, образующей осадок при кипячении. Если чайник покрыт накипью — вода жесткая.

Также эксперты рассказали, как определить уровень минерализации воды. Для этого возьмите стекло, капните на него воду и оставьте на некоторое время, чтобы жидкость испарилась. Если она останется чистой, тогда в воде мало минералов, если же после высыхания на стекле будут пятна или разводы, — вода содержит минеральные соли.

Запах воды тоже может многое рассказать о ее чистоте. Сначала погрейте воду до 20 °С, затем — до 60 °С. Если почувствуете гнилостный запах, то это свидетельствует о наличии в составе воды сероводорода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая вода полезнее: кипяченая, фильтрованная или проточная.

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