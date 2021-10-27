Медики рассказали о вреде куриных яиц для мужчин

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Светлана Шкурупий
Британские
исследователи отметили, что чрезмерное употребление куриных яиц может серьезно
навредить мужскому здоровью. Такие выводы были сделаны на основе результатов
эксперимента, в котором участвовало почти 50 тысяч мужчин.
Куриные яйца (фото из открытых источников)
Известно,
что яйца содержат множество витаминов и полезных веществ, в частности холин,
который необходим для поддержания нервной системы, а также мозга и печени. Но
чрезмерное употребление продукта может повысить риск развития агрессивной формы
рака у мужчин. Такие выводы ученые сделали после эксперимента. У мужчин,
которые каждый день употребляли 500 мг холина, риск развития простаты был на 70%
выше, чем у тех, кто в умеренных количествах употреблял продукты, богатые этим
веществом.
В
связи с этим, исследователи рекомендуют представителям сильного пола следить за
тем, сколько куриных яиц, молока и мяса они съедают ежедневно, так как в них
содержится холин.
Напомним,
что куриные яйца — идеальный
вариант для завтрака, но важную роль играет не только продукт, а и процесс его
приготовления. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с чем не стоит употреблять яйца, чтобы не терялась их польза.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что каждый из нас мечтает о красивой,
белоснежной улыбке, но, к сожалению, не всякий может ею похвастаться. И дело не
только в том, что мы пропускаем визиты к стоматологу, неправильно ухаживаем за
полостью рта и не пользуемся зубной нитью. Цвет зубов могут портить и некоторые продукты, например, куриные и перепелиные яйца.
Читайте
также, сколько яиц можно употреблять в неделю без вреда для здоровья.
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