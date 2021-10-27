Медики рассказали о вреде куриных яиц для мужчин

Британские исследователи отметили, что чрезмерное употребление куриных яиц может серьезно навредить мужскому здоровью. Такие выводы были сделаны на основе результатов эксперимента, в котором участвовало почти 50 тысяч мужчин.

Куриные яйца (фото из открытых источников)

Известно, что яйца содержат множество витаминов и полезных веществ, в частности холин, который необходим для поддержания нервной системы, а также мозга и печени. Но чрезмерное употребление продукта может повысить риск развития агрессивной формы рака у мужчин. Такие выводы ученые сделали после эксперимента. У мужчин, которые каждый день употребляли 500 мг холина, риск развития простаты был на 70% выше, чем у тех, кто в умеренных количествах употреблял продукты, богатые этим веществом.

В связи с этим, исследователи рекомендуют представителям сильного пола следить за тем, сколько куриных яиц, молока и мяса они съедают ежедневно, так как в них содержится холин.

Напомним, что куриные яйца — идеальный вариант для завтрака, но важную роль играет не только продукт, а и процесс его приготовления. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с чем не стоит употреблять яйца, чтобы не терялась их польза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждый из нас мечтает о красивой, белоснежной улыбке, но, к сожалению, не всякий может ею похвастаться. И дело не только в том, что мы пропускаем визиты к стоматологу, неправильно ухаживаем за полостью рта и не пользуемся зубной нитью. Цвет зубов могут портить и некоторые продукты, например, куриные и перепелиные яйца.

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