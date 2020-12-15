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От яиц портятся зубы - исследование

Каждый из нас мечтает о красивой, белоснежной улыбке, но, к сожалению, не всякий может ею похвастаться. И дело не только в том, что мы пропускаем визиты к стоматологу, неправильно ухаживаем за полостью рта и не пользуемся зубной нитью. Цвет зубов могут портить и некоторые продукты

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Каждый из нас мечтает о красивой, белоснежной улыбке, но, к сожалению, не всякий может ею похвастаться. Несмотря на то, что сейчас в супермаркетах можно заказать много средств для  отбеливания зубов,  все равно цвет  может  ухудшаться, а зубы портиться. И дело не только в том, что мы пропускаем визиты к врачу-стоматологу, неправильно ухаживаем за полостью рта и не пользуемся зубной пастой или нитью. Цвет зубов могут портить и некоторые продукты.

От яиц портятся зубы - исследование

ФОТО: Из открытых источников

Исследования показали, что употребление куриных и перепелиных яиц негативно сказывается на здоровье зубов.

По мнению врачей-стоматологов, основные причины появления кариеса – наследственность (тонкая эмаль на зубах передается генетически), гигиена и питание. Недавние исследования показали, что продукты, ранее считавшиеся здоровыми и правильными, портят зубы. В частности, яйца, сваренные вкрутую, разрушают костную ткань и провоцируют появление кариеса. По мнению стоматологов, чтобы избежать негативных последствий, необходимо тщательно чистить зубы сразу после употребления вареных куриных яиц. А  лучше всего пользоваться  зубной  нитью,  если вы на  работе и не можете после  обеденного перерыва чистить зубы.  

Кроме этого, чтобы сберечь здоровье вашей ротовой полости, дантисты советуют сократить количество сладких напитков и газировки в повседневном рационе. Газировка  плохо влияет не только на наш  желудок и пищеварение, она плохо сказывается на цвете наших  зубов.

Напомним, "Комментарии" писали, регулярное употребление бананов положительно влияет на нервную систему, уверена специалист. Благодаря тому, что в нем содержится магний, калий марганец и медь, он может повышать здоровье нервной системы. Также перечисленные микроэлементы оказывают хорошее влияние и на сердечно-сосудистую систему.



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Источник: https://www.vgoroden.ru/
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