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Диетолог назвал худший способ употребления яиц

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой способ приготовления куриных яиц является самым худшим

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Куриные яйца — идеальный вариант для завтрака, но важную роль играет не только продукт, а и процесс его приготовления. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с чем не стоит употреблять яйца, чтобы не терялась их польза.

Диетолог назвал худший способ употребления яиц

Худший способ употребления яиц / Фото: the-challenger

Специалист отметил, что о пользе этого продукта ходит множество споров, но так или иначе, куриные яйца содержат много витаминов и полезных для организма веществ. Однако, врач не рекомендует употреблять яйца, обжаренные вместе с колбасой или красным мясом. Исследования доказали, что такой завтрак нездоровый, поскольку увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. Плюс ко всему, при жарке в яйцах увеличивается в 2 раза содержание жира, поэтому от такого способа приготовления стоит воздержаться тем, кто следит за своим весом.

Отмечается, что лучше отдать предпочтение яйцу-пашот с зеленью и свежими овощами. Этот вариант один из самых подходящих, потому что продукт сохраняет все свои полезные свойства.

Михаил Гинзбург также отметил, что не стоит подогревать яйца, если они у вас остались, лучше съешьте их в холодном виде.

Напомним, что перепелиные яйца сейчас очень популярные и это неудивительно, ведь крошечные яйца — диетический продукт. Эксперты рассказали, в чем же их польза и вред для организма

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яичный рацион благотворно подействует на уровень холестерина в крови, а это является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, яйца — отличный тонус для тела: в одном большом жареном яйце содержится почти 18% от дневной нормы витамина В2.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/22384-hudshiy-sposob-upotrebleniya-yaic-dietolog.html
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