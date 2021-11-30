Медики рассказали, какие овощи хорошо чистят кровь

Из-за плохой экологии, и неправильного образа жизни у человека в крови может накапливаться много токсинов, тяжелых металлов и других веществ, негативно влияющих на общее состояние здоровья. Что в таких случаях нужно добавить в рацион, чтобы ее очистить?

Какие продукты помогают очистить кровь (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что организму нужно помогать не только лекарственными препаратами, но и натуральными средствами, а вернее продуктами. Да, одним из самых полезных является морковь. Она содержит в себе такие витамины, как А, B, C и К, а также важный глутатион белок, который отлично чистит печень, помогая организму избавиться от токсинов. Таким образом, очищается кровь и нормализуется работа почек.

Способствуют очищению крови и яблоки. В своем составе они имеют пектин, умеющий связывать тяжелые металлы и накопившиеся в крови холестерин, способствуя таким образом ее очищению.

Тыква также содержит множество антиоксидантов, способствующих улучшению пищеварения, выведению из крови токсинов, снижению кровяного давления и даже снижению веса.

В рацион необходимо добавить и чеснок, он имеет в своем составе серу, которая способствует выведению из организма токсинов и отлично очищает организм от всего ненужного. Кроме того, следует напомнить о противомикробных свойствах чеснока, которые уничтожают грибки, вирусы и помогают в профилактике заболеваний.

Напомним, эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, если хотите улучшить кровообращение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие натуральные продукты разжижают кровь.

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