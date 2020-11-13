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Пять натуральных продуктов, которые разжижают кровь

Густая кровь – это довольно тревожный симптом

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На фоне некоторых заболеваний, в частности коронавируса, может возникнуть повышенная свертываемость крови, а это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы этого не допустить, стоит запомнить, какие натуральные продукты улучшают кровообращение.

Пять натуральных продуктов, которые разжижают кровь

фото из открытых источников

Куркума

В этой специи содержится куркумин — вещество, обладающее противовоспалительными и антикоагулянтными свойствами. Исследования доказали, что ежедневный прием куркумы может препятствовать сгущению крови. 

Корица

Ее часто используют как пряность, не подозревая насколько она полезна для здоровья. Корица содержит антикоагулянт, поэтому ее частое употребление снижает давление, снимает воспалительные процессы в организме, а также разжижает кровь.

Имбирь

Этот продукт полезен при повышенной свертываемости крови, потому что он отлично улучшает ее циркуляцию в сосудах, снижая риск образования тромбов. А еще имбирь часто используют для лечения простудных заболеваний и для нормализации пищеварения.

Чеснок

Еще один мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительным действием. Кроворазжижающее свойство чеснока настолько сильное, что употреблять этот овощ запрещается при приеме лекарственных препаратов-антикоагулянтов. 

Морская капуста

Если вы давно хотели, но никак не решались ввести в свой рацион морскую капусту, то сейчас самое время. Морская капуста — еще один продукт полезен для крови. В ней содержится такой компонент как йод. Благодаря его влиянию на вязкость крови, повышается тонус сосудистой системы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли способ быстро очистить кровь от алкоголя.


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Источник: https://23-59.ua/raczion-oseni-2020-produkty-dlya-rozridzhennya-krovi/
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