Какие продукты помогут улучшить кровообращение

Плохое кровообращение – распространенная проблема, которая возникает на фоне многих заболеваний. А устранить ее можно с помощью определенных продуктов:

Как улучшить кровообращение (фото из открытых источников)

Овсянка

Исследователи говорят, что натуральная овсянка содержит в себе множество витаминов и полезных веществ, которые предотвращают закупорку артерий. А еще продукт снижает уровень "вредного" холестерина в крови, который оседает на стенках сосудов и приводит к серьезным последствиям.

Фасоль

В этом продукте содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов и других веществ, которые предотвращают воспалительные процессы в организме, повышающие риск болезней сердечно-сосудистой системы. Так что употребляйте фасоль почаще, если хотите, чтобы сердце вас поблагодарило.

Жирные сорта рыбы

Эксперты говорят, что рыба должна появляться в меню не реже, чем дважды в неделю, если вы хотите оставаться молодыми и здоровыми. А все дело в том, что жирные сорта рыбы богаты на омега-3 кислоты, которые очищают артерии и улучшают кровообращение.

Авокадо

Этот тропический продукт положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, потому что в нем много веществ, которые снижают "вредный" холестерин и защищают сосуды от образования холестериновых бляшек.

Фисташки

В составе фисташек также много витаминов и микроэлементов, которые помогают "прочищать" артерии и способствуют нормализации холестерина в крови.

Куркума

Эта популярная специя обладает многими полезными свойствами, в частности предотвращает накопление отложений и блокирование артерий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт существенно снижает риск болезней сердца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!